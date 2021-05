El campo mallorquín ha demostrado su importancia y potencialidad durante la pandemia. El sector primario ha de enfrentarse a una serie de retos para afrontar el futuro con cambios estratégicos, que serán abordados en la mesa redonda organizada por BBVA y Diario de Mallorca el próximo martes 18 de mayo a las 17 horas.

El debate, moderado por Felip Munar, colaborador de este periódico, contará con destacados representantes de este sector clave, que ayudarán a realizar una completa radiografía de la realidad agroalimentaria en Mallorca. El director de zona de Baleares de BBVA, Luis Foix, será el encargado de la apertura del acto en el que intervendrá el director general de Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, quien explicará las políticas que ha adoptado la conselleria dirigidas a un sector que ha demostrado su relevancia durante la crisis sanitaria.

El presidente de Asaja, Joan Company, pondrá sobre la mesa las medidas que esta asociación ha aplicado en nuestro país para ayudar a los payeses. En representación de Agromallorca, estará presente su gerente Isabel Vicens. Le acompañarán Sebastià Ordines, gerente de Unió de Pagesos de Mallorca y Pablo Mas, especialista agro de BBVA.

El evento será en formato mixto (presencial y streaming) siguiendo todas las medidas de seguridad sanitarias. Los interesados pueden inscribirse de manera gratuita en www.clubdiariodemallorca.es

El proyecto de Gastronomía Sostenible de los hermanos Roca y BBVA con el primer sector

Joan Roca participará, a través de videoconferencia, en el evento del martes de Diario de Mallorca

Los hermanos Roca del afamado Celler Can Roca, premiado con tres estrellas en la Guía Michelin, han renovado su acuerdo con el banco BBVA para el desarrollo de un proyecto de Gastronomía Sostenible.

La idea nació en 2020 con el propósito de poner en valor el trabajo de los agricultores, ganaderos, pescadores y bodegas de toda España a través de fáciles y sabrosas recetas. Cada mes, los hermanos Roca seleccionan los mejores ingredientes de temporada y hacen una propuesta para cocinarlos. Una cesta de productos llega a la cocina de las personas que están suscritas, acompañada de la receta, la historia de los productores detrás de los ingredientes seleccionados y consejos saludables para sacar el mejor partido a cada ingrediente.

Joan, el cocinero del triángulo equilátero Roca, participará en el evento del sector agrario que realiza este próximo martes Diario de Mallorca con el apoyo de BBVA. Casualmente se encontrará con Joan Company, gerente de ASAJA y de la empresa Can Company que es suministrador del Celler de Can Roca y cuyos productos participan en el proyecto de Gastronomía Sostenible de los Roca con BBVA.

Aunque se formó académicamente en la Escola d’Hostaleria de Girona – donde algunos años más tarde ejercería como profesor- su vocación culinaria empezó a forjarse en Can Roca, el restaurante familiar regentado por sus padres. Allí creció y entró por primera vez en contacto con la cocina de su madre, Montserrat Fontané.

La actividad creativa culinaria de la tríada Roca, su vibrante sentido de la hospitalidad, y la especial conexión fraternal de la cocina, el vino y el mundo dulce, catapultaron al restaurante a la primera posición en The World’s 50 Best Restaurants en los años 2013 y 2015. La misma lista les proclamaría en 2019, ad eternum, Best of the Bests Restaurant.

La suya es una cocina libre que sublima y respeta el sabor genuino con la aplicación de la técnica precisa. Para ello armoniza tradición y modernidad en la dosis perfecta, buscando en el equilibrio un viaje emocional para el comensal. En paralelo al servicio en el restaurante, Joan lidera un equipo de investigación, innovación, formación y creatividad que sigue un curso continuo desde La Masia (I+R).

Programa ‘LOS RETOS DE FUTURO DEL SECTOR AGRO’ CLUB DIARIO DE MALLORCA | MARTES, 18 DE MAYO, A LAS 17 H INTERVIENEN: Apertura: Luis Foix: DIRECTOR DE ZONA DE BALEARES DE BBVA Fernando Fernández: DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA, RAMADERIA I DESENVOLUPAMENT RURAL Joan Company: PRESIDENTE DE ASAJA Isabel Vicens: GERENTE DE LA ENTIDAD AGROMALLORCA Pablo Mas: ESPECIALISTA AGRO DE BBVA Sebastià Ordines: GERENTE DE UNIÓ DE PAGESOS DE MALLORCA Joan Roca: COCINERO Modera: Felip Munar - COLABORADOR DE DIARIO DE MALLORCA

Inscripciones

www.clubdiariodemallorca.es