Negueruela cree que Reino Unido diferenciará las islas de España

Negueruela, que participó ayer en el Foro de Turismo de Europa Press, insistió en defender la necesidad de que España se proyecte al exterior como «un conjunto de territorios» y no sólo como Madrid, cuya incidencia de contagios de coronavirus «trastocan la media española» y complica en estos momentos la llegada del turismo británico a Baleares. En esta línea, incidió en que también hay otras comunidades autónomas con incidencias altas, pero que «la utilización a veces de la marca España desde Madrid perjudica si está mal», por lo que resaltó que «nadie tiene que apropiarse de lo que es España». En este sentido, hizo mención a las imágenes del pasado sábado en Madrid, «que dieron la vuelta al mundo». «Lo que no puede ser es alimentar una idea y luego condenarla», explicó, añadiendo que también «hay que intentar frenar» las ganas de la población «por el bien común».

Alargar la temporada

Con todo, Negueruela mostró su optimismo sobre la temporada de verano, que, aseguró, será «más larga e intensa» que otras, y avanzó que «en junio se podrán seguir quitando restricciones» porque «el ritmo de vacunación lo hará posible». Según defendió, éstas son «semanas clave» para que el sector llegue al verano en las mejores condiciones. «Los sacrificios son una inversión y ahora para nosotros es el momento de recoger los frutos de esa inversión colectiva tan importante que hemos hecho», argumentó el conseller, que remarcó que el archipiélago ya está «abierto y preparado para afrontar la temporada». Negueruela defendió que Baleares no sólo está preparada para tener temporada este verano sino también para alargarla ya que «más allá de los meses estivales hay vida y la vamos a potenciar».

Según detalló, la temporada se sustentará en dos pilares: la reapertura de la movilidad, «que tiene que ser homogénea no solo en España sino dentro de la UE», y una reactivación de la actividad turística de manera segura. En esta línea recordó que las islas son la comunidad con menos incidencia de coronavirus sólo por detrás de Comunidad Valenciana.

Países Bajos no pedirá ni cuarentena ni PCR a los turistas que regresen de Baleares

Países Bajos no pedirá ni cuarentena ni prueba PCR a los turistas que regresen de Baleares. Una medida que entra hoy mismo en vigor y que supondrá la total apertura de las islas para el turismo neerlandés. El embajador de Países Bajos en España, Jan Versteeg, anunció ayer a través de sus redes sociales la decisión de su gobierno respecto a sus viajeros que también afectará a las Canarias. «Un gusto anunciar que a partir de mañana se abre el turismo neerlandés a Baleares y Canarias. Los viajeros desde las islas ya no tendrán que presentar una prueba negativa PCR, ni someterse a una cuarentena al regresar a Países Bajos», compartió el embajador en un mensaje en sus redes sociales. Cabe recordar que también Alemania distingue a Baleares del resto de la península y no exige cuarentena a los viajeros a su regreso, aunque de momento sí PCR. Sin embargo, tal y como se anunció esta semana, los alemanes vacunados y sus hijos menores podrán viajar a Mallorca sin necesidad de presentar PCR negativa a su regreso. En cambio, Reino Unido recomienda no viajar a las islas y exige doble PCR y cuarentena a la vuelta.