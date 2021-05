«José Ramón Bauzá no tiene cabida en el actual PP balear»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Esto está ganado?».

Las tornas han cambiado desde las elecciones madrileñas. La ola en estos momentos nos favorece, estamos a tope y el resultado ha de ser bueno con el trabajo que haremos.

Usted no da el retrato robot de Díaz Ayuso.

No, yo al final tengo el perfil que tengo, de un palmesano ligado al turismo que quiere una ciudad cosmopolita, y no triste como la vemos ahora.

Margarita Nájera sí que era una Ayuso.

Nájera marcó una época en Calvià, donde fui director de Turismo y Urbanismo con Carlos Delgado. Sin embargo, Madrid ha sido diferente, por la gran presión de ser la comunidad donde se halla el Gobierno central. Y por la desaparición de Ciudadanos.

Los resultados de Madrid no son «extrapolables», según Sánchez.

Los resultados son extrapolables a unas comunidades más que a otras, pero sobre todo en aquellas donde gobierna el PSOE, como ésta.

En Madrid gana la presidenta, que aquí es Armengol.

Con la gran diferencia de que Armengol lleva seis años gobernando, y las cosas han empeorado desde 2015, al margen de una pandemia inesperada y complicada.

Company se traga un sapo para colocarle en Palma.

Jajaja. En todo momento hemos tenido una buena relación personal. Siempre hay cesiones y concesiones, pero nos une una visión similar de lo que tenemos enfrente.

Preside el PP de Palma con ambición de alcalde.

La estrategia es construir un equipo para dar el salto a Cort en 2023. Con la actual ola positiva, y dada la situación de Ciudadanos, tenemos muchas posibilidades.

Tendrá que gobernar con Vox.

La política es el arte de llegar a acuerdos, y si encabezo una opción con la mayoría suficiente, los alcanzaré con quien tengamos que hacerlos.

¿Palma es la mejor ciudad del mundo para vivir?

Ese eslogan lleva fecha de 2014 y hay que recuperarlo, porque la semana pasada supimos que Palma era la tercera ciudad española con peor calidad de vida.

Fichar restos de serie de Ciudadanos es mal negocio.

Vamos a darle la bienvenida a bastante s afiliados que se marcharon a Ciudadanos o a Vox, y que ahora se han reafiliado al PP.

¿El Ciudadano Bauzá también será repescado por el PP?

No, Bauzá no tiene cabida en el actual PP de Balears.

Bauzá le prometió por escrito un ministerio en el Gobierno español que quería presidir.

Usted lo publicó, y yo no lo desmentí. Estuve en aquel Govern porque nunca me han ordenado nada, yo no aceptaría directrices en contra de lo que pienso.

Usted no participó en el boicot del Consolat a este diario.

Siempre he intentado comportarme como creía en cada momento. No acepto que me digan qué debo pensar, decir o hacer.

Usted era de izquierdas, muy de izquierdas.

Siempre he sido de centro derecha y liberal, creo en la libertad de pensamiento y en que todos coincidimos bastante, aunque nos esforcemos en demostrar que el otro piensa diferente. Y puede que la izquierda se haya apropiado de algunas opiniones que he escrito.

Sus escritos fueron publicados en este diario.

Recuerdo alguno de los que señala, como uno titulado Lloviendo piedras y donde abogaba por la protección del patrimonio, que sigo suscribiendo.

¿Hay que prolongar el toque de queda?

El toque de queda no es lo que necesitamos actualmente para compatibilizar la economía y la sanidad. Hay que controlar los puntos conflictivos, para evitar botellones y lo que tuvimos en Palma el otro día, pero no se puede prohibir la circulación en toda la ciudad.

Quienes prueban la política nunca la dejan, véase su propio caso.

No, de mayor quiero seguir siendo arquitecto, igual que en los últimos 25 años. La política es un paréntesis o dos, porque esto no lo aguanta ni mi profesión ni mi familia. En mi hoja de ruta no estaba presidir el PP de Palma ni ser candidato a Cort, pero es un orgullo intentar lo que criticas que otros no saben hacer.

¿Se vacunaría con AstraZeneca?

Me vacunaría con lo que me toque en su momento. Si AstraZeneca cumple los parámetros adecuados, me fío por completo de los profesionales.