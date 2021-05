Cort denuncia a otro policía local que asistió a la fiesta de Sant Ferran

El ayuntamiento de Palma, a través de la concejalía de Seguretat Ciutadana, ha denunciado a otro de los agentes que asistió a la celebración que se celebró en el cuartel de Sant Ferran, en pleno estado de alarma. Esta denuncia se basa en el informe que ha elaborado el grupo de Asuntos Internos de la Policía Local, que ha comprobado que este agente acudió a la celebración, supuestamente organizada como homenaje a un compañero que se jubilaba, sin estar de servicio. No se le denuncia por su asistencia, sino porque no respetó el horario de toque de queda, ya que se ha demostrado que abandonó el cuartel más tarde de las diez de la noche. Al no estar de servicio esa jornada no tenía ninguna excusa de estar fuera de su domicilio más tarde de la hora marcada en el toque de queda. De hecho, se ha comprobado a través de las grabaciones que la celebración empezó a las 21.30 horas y los últimos invitados se marcharon del cuartel a la una menos cuarto de la madrugada. Este agente será denunciado por no respetar la normativa sanitaria y se enfrenta a una sanción económica. Tampoco se descarta que se adopten otras medidas disciplinarias contra él.