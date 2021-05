«Un piercing también se puede infectar al cabo de los años por mala higiene»

¿Está al tanto de las infecciones auriculares graves provocadas a seis mujeres que se realizaron un piercing?

No me había enterado pero no me extraña. Realizo guardias localizadas en Son Llàtzer y hará ahora unas dos semanas que atendí a tres o cuatro chicas con ese problema. Y un poco antes a otras dos más.

¿Todas ellas evolucionaron bien?

A dos de ellas tuvimos que mantenerlas entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas en nuestra unidad de corta estancia con tratamiento endovenoso. A las otras se les drenó la infección y se les mandó a casa con tratamiento y parece que lo han superado bien.

¿Por qué son tan peligrosos los piercings en el cartílago de la oreja?

El cartílago de la oreja tiene una capa que lo recubre y lo nutre que se llama pericondrio y su infección se denomina pericondritis. No tiene vasos y son difíciles de tratar y curar y se te puede quedar lo que llamamos una oreja en coliflor. Te queda un cartílago blando que provoca que al apretarla, la oreja quede como un burruño. Si te apretas la oreja con la mano, la elasticidad del cartílago hace que recupere su forma original al cesar la presión. Pero la pericondritis puede hacer perder esa elasticidad al cartílago auricular.

¿Son todos los piercings igual de peligrosos?

No, si me pongo un piercing en el lóbulo no suele pasar nada. Al fin y al cabo es piel y tejido y no da problemas.

¿Cuáles son las zonas más peligrosas para colocarse esos elementos artificiales?

En los sitios donde hay cartílago, en el pabellón auditivo y en la nariz, tanto en las alas nasales como en el medio del tabique nasal, donde se suelen poner aros.

¿En cuál de estos dos puntos de la nariz es más arriesgado?

La peligrosidad es similar en ambos sitios porque en los dos pueden surgir problemas.

¿Tiene hijos adolescentes?

Tengo dos, un adolescente y un preadolescente.

¿Qué les dice para que no caigan en esta moda?

Les cuento los casos que acabo de ver en el hospital. Y se quedan impresionados. Y lo mismo ocurre con las chicas que nos llegan con este problema. Cuando les explico que vamos a intentar salvarles el cartílago y cómo les quedará la oreja en caso de que no lo consigamos, ¡tendrías que ver la cara de susto que ponen! Pese a todo, creo que es una moda que ha venido para quedarse.

Todos los casos denunciados por el otorrino jefe de Son Espases se han producido en el mismo establecimiento. ¿Estamos ante unas malas prácticas o simplemente ante una casualidad?

Casualidad con los casos denunciados por el doctor Tomás y con los que yo he visto en Son Llàtzer... ya no es tanta casualidad. Sin conocer el caso concreto, estas infecciones pueden estar provocadas por no adoptar las medidas higiénicas adecuadas, por no mantener la zona aséptica, o no usar material estéril. No obstante, esto tampoco te garantiza que un piercing se te infecte al cabo de los años.

¿Por qué motivo?

Por una mala higiene básicamente.

¿Pueden los materiales empleados provocar la infección?

Es muy improbable porque se emplean materiales biocompatibles como los que se usan en las prótesis de cadera o de huesos. Otra cosa muy diferente es que durante la perforación se habilite una vía de entrada a los agentes patógenos.