Términos como «indignados» o «estupefactos» son los empleados por los responsables de las patronales de Restauración de Mallorca para definir el estado de ánimos de los empresarios del sector tras conocer hoy a través de Diario de Mallorca que la apertura de interiores anunciada para el próximo día 23 solo podrá llevarse acabo en los establecimientos que no disponen de terraza, ya que la intención del Govern es que sea incompatible trabajar en ambos espacios.

El presidente de Restauración-CAEB, Alfonso Robledo, reconoce que durante la mañana de hoy su teléfono no ha dejado de sonar con llamadas de asociados, y que en las redes sociales las reacciones de malestar han sido la constante, algo que en su opinión «me da más fuerza para negociar con la Conselleria (de Turismo) que se permita la actividad tanto dentro como fuera de los establecimientos, con todas las medidas de precaución que sean necesarias».

Hay que señalar que Robledo ya había expuesto ayer su descontento con la citada medida, y anunciado que va a trabajar durante los próximos días para que el Govern cambie de postura.

En cualquier caso, el presidente de Restauración-CAEB no oculta que es un avance que a partir del día 23 puedan abrir los interiores los locales sin terraza, dado que eso va a permitir retomar la actividad de muchos negocios que hasta ahora no han podido abrir por no disponer de espacios exteriores.

Mucho más parco en palabras es el vicepresidente de Restauración-PIMEM, Helmut Clemens, que subraya el malestar que la noticia ha generado en el sector, al tiempo que asegura que no tenía conocimiento de que la intención del Ejecutivo balear es permitir solo la apertura dentro de los establecimientos a los que no tengan terraza, pese a que este tema fue expuesto en la Mesa del Diálogo Social durante el pasado viernes, a la que acudieron responsables de las patronales CAEB y PIME-Balears y de los sindicatos UGT y CC OO.

En cualquier caso, Clemens coincide con Robledo en que a partir de este momento su asociación se pone a trabajar para que el Govern permita compaginar la actividad tanto en espacios interiores como exteriores a partir del 23 de este mes.