Las empresas en crisis podrán declararse en preconcurso

En el documento que han elaborado los jueces se incide en que la mayoría de empresas que se declaran en concurso, al final desaparecen y por tanto se pierden los puestos de trabajo. Una vez que ya se inicia este proceso judicial la empresa pierde toda su capacidad para competir y al mismo tiempo sus activos se devalúan. La operación para ser vendida a otra sociedad pierde todo interés y la empresa termina en una quiebra definitiva. Además, también se produce un estigma negativo sobre todas estas empresas que acuden al rescate judicial para evitar el acoso de los acreedores.

De momento, la avalancha de propuestas de concurso no ha llegado a los juzgados. Y se debe a que el Gobierno aprobó una moratoria, que termina a final de año. Los jueces han querido adelantarse al problema que se les avecina, con el principal propósito de salvar el mayor número de empresas, a la vez que empleos, que si no se hubiera producido la pandemia, no tendrían dificultades, pero que ahora están abocadas a la ruina. Este protocolo aprobado exige una serie de condiciones para poder acogerse a este preconcurso. La más importante es que las ventas estarían supervisadas por un experto nombrado por un juez. El empresario deberá informar al juez de su intención de presentar concurso. De esta forma el administrador conocerá la situación real de la empresa antes de su intervención judicial.