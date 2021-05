El Banco de España ataca las decisiones de Sa Nostra

Los dos técnicos afirmaron que esta operación, no solo fue ilegal porque no se cumplieron con las normas y los criterios bancarios, sino que no tenía ningún sentido económico desde la posición de una caja de ahorros. A Martín Gual se le ofreció desde Sa Nostra que comprara estos terrenos rústicos del Molinar, que eran propiedad de las empresa Fbex y Ibercom, en grandes dificultades económicas. Los ejecutivos de la caja buscaron un comprador, para encontrar una salida a las dos citadas sociedades, y por ello ofrecieron a Martín Gual intervenir en la operación por su solvencia profesional. El empresario aceptó la operación para quedarse con los terrenos, pero exigió que Sa Nostra le comprara, a la vez que asumiera las deudas, dos empresas que eran acreedoras de la caja de ahorros. Con esta compra de participaciones la caja de ahorros se quedaba con varios terrenos en la Península, cuyo valor nunca fue calculado.

Los peritos del Banco de España afirmaron que en esta operación no se siguió el principio de prudencia que debe cumplir una entidad financiera y aseguraron que Sa Nostra regaló dinero al empresario. Cuestionaron la operación para salvar a las dos empresas que tenían el solar de Son Bordoy y que lo más adecuado hubiera sido ejecutar el préstamo y quedarse con los solares, aunque ello hubiera supuesto unas pérdidas, que habrían sido inferiores a las que después se asumieron al financiar a Martín Gual la compra de los solares rústicos.

También señalaron los técnicos que los solares se compraron por encima de su valor real y cuestionaron que los directivos cumplieran el acuerdo con Gual sin conocer todos los activos de sus sociedades. Criticaron que no se tuviera en cuenta el informe interno que rechazaba la operación, que después afectó a la viabilida de la caja. Los abogados defensores atacaron las conclusiones de los peritos del Banco de España.