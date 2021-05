Prefiero prudencia a inconsciencia. El pasado domingo, este periódico planteaba un editorial en el que hablaba de que la postura de Francina Armengol de salvar vidas para salvar la economía es una estrategia arriesgada. Y yo creo que es la única estrategia posible porque las muertes son mucho más dolorosas que la crisis económica o que la pandemia de la salud mental.

Sabemos que los países que optan por acción de eliminación del SARS-CoV-2, con fuerte apoyo de sus habitantes (cosa que no pasa aquí), protegen mejor sus economías y minimizan restricciones a las libertades civiles en comparación con los que luchan con mitigación. España y Europa han optado por restricción y eso lo está notando la economía y la salud mental de la ciudadanía.

De todas formas, hay cuestiones que el partido de Francina Armengol podría haber hecho diferente:

1. Cuando teniendo siete días, ha puesto el fin del estado de alarma el sábado por la noche.

2. Facilitar con la NO norma el que haya posiciones diferentes entre diferentes tribunales de justicia de las diversas CCAA.

3. No poner una norma legal que ayudará a la unidad de acción y no a la disputa entre CCAA por quién opta por la apertura o por la restricción.

4. Falta de unidad de acción entre CCAA para abordar una situación de incidencia acumulada en algunas CCAA y globalmente en el país.

Y creo que en Balears no siempre se ha tenido el mismo patrón de conducta y también creo que ha faltado y sigue faltando más atención primaria, mucho más. Y también más y mejor salud mental y atención a personas con enfermedades crónicas.

Si nos vamos al sábado noche, encontramos las redes y los medios de reacciones.

Decía @Nopanaden: Las imágenes de fiesta en las calles en toda España me recuerdan a las del final de «El retorno del Jedi». La diferencia fundamental es que nosotros todavía no nos hemos cargado completamente al Emperador. Y añadía Nacho Rosell: Nos falta aún lograr la INMUNIDAD, pero el REBAÑO está claro que ya lo tenemos. Y @jaumepadros comentaba: Me voy a dormir muy preocupado. Demasiada gente celebrando el fin del toque de queda como si fuera la Noche de Año y tengo dudas si algunos medios no han contribuido también a esta vivencia tan temeraria. Temo las consecuencias. Responsabilidad, aunque somos en pandemia! Seguía @FernandoHValls diciendo: Gente saltando, abrazándose, unos haciendo la conga... Y añadía @InmaDiPi: Retransmitisión objetiva en directo: Parece fin de año. El bar de debajo de casa con mesas y gente. Hay gente gritando en la calle «Ayuso, Ayuso» bebiendo por la calle feliz y borracha.

Todo esto genera reacciones del tipo: @juanirigoyen11: Las grandes fiestas por celebración del fin de una guerra son apoteósicas. Anoche en Madrid explosión de la fiesta ambulante y seguida por la policía. Nadie sabe a ciencia cierta qué fue de la guerra contra el virus. Extraña situación confusional. Es imposible derrotar a la vida. O @e_nasarre: Después de las imágenes de ayer celebrando el fin del estado de alarma, quería mandar un fuerte abrazo a todos los sanitarios. Todo mi reconocimiento y gratitud. Ánimo. #Covid_19 #SanidadPublica

Ante ello, profesionales del sector salud explican: @acortesborra: La inconsciencia es muy grande. Confundir Libertad y el fin de la pandemia. Así vamos mal !!! O @drmiguelmarcos: Hace ya casi 8 meses, se dice pronto, escribí un hilo sobre por qué iba tan mal la pandemia en España (comparándonos con países vecinos). A los factores mencionados (precariedad, picaresca y descoordinación) hoy añadimos sin duda uno claro: la inconsciencia colectiva. Y sigue preguntándose: ¿Qué se ha hecho mal para que después de más de un año de pandemia, con el dolor, sufrimiento y daño económico y social generado, veamos estas imágenes? ¿Es un problema de comunicación o realmente hay gente no se quiere enterar pase lo que pase? Y @marUCI: ¿Fin de la covid? Fiestas masivas, sin mascarillas, etc. Todavía con UCI llenas, ingresos más jóvenes y muertos cada día! Muchas gracias a todos los responsables de esto! O @victorAparicioM: Solo espero que este verano no nos pongan pegas cuando pidamos los permisos sin sueldo por cuidados de hijos menores o familiares dependientes porque les falta personal sanitario. La LIBERTAD es para tod@s. No solo para unos poquitos.

Y termino con @paumatalapen en Instagram diciendo: Vamos a por otra ola.

Menos inconsciencia y más prudencia. Más atención primaria y más y mejor salud mental.

Y digo esto porque aunque termine el estado de alarma, aunque tengamos 20 ó 30 ó 40 años, aunque veamos la luz al final del túnel, aunque estemos hartos de la pandemia, es imprescindible mantener la precaución y el mantenimiento de las medidas de responsabilidad individual, evitando interiores cerrados.

No tiene sentido orientar la comunicación a normas que difícilmente se van a cumplir en un entorno con mucho menos temor en el ambiente, lo cual no quita en mi opinión que haya que ser cauto. Mejor una comunicación, basado en el diálogo con población joven, basado en la participación y no en el paternalismo, ni de unos ni de otros. Y mientras tanto VACUNACIÓN RÁPIDA y desescalada lenta.