El fiscal no recurrirá la aprobación de las limitaciones

Aunque no esté conforme con la decisión adoptada, la fiscalía de Balears no va a recurrir la resolución del Tribunal Superior de Justicia, que respalda al Govern al entender que sí puede imponer limitaciones a pesar de que ya no se disponga de la cobertura legal del estado de alarma. Esta decisión de Fiscalía se justifica por una razón técnica, por lo que se entiende que no se puede recurrir. Debido a que la Sala dictó su resolución antes de la entrada en vigor del decreto aprobado por el Gobierno, que preveía la posibilidad de presentar un recurso de casación, el auto del tribunal fue automáticamente firme en el mismo momento de su dictado. Por esta circunstancia no se puede recurrir. No ocurre lo mismo con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha anulado las limitaciones, que se dictó cuando el decreto del Gobierno ya estaba en vigor, lo que permite presentar un recurso.