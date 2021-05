El equipo de Carmen Orte que opta a hacerse con el rectorado de la UIB ha suspendido sus actos de campaña presenciales al detectarse a un miembro de la candidatura la presencia del virus panémico en un test rápido.

«Os queremos comunicar que el jueves a las 19.50 horas a un miembro de nuestro equipo le fue detectada la presencia de antígenos de covid-19 en un test rápido. Por ello decidimos transformar todas las actividades previstas en modalidad online y posponer aquellas en las que no fue posible hacerlo», explicaron. «Pese a que una parte significativa del equipo no cumple los requisitos para ser considerado contacto estrecho», la candidatura seguirá con sus actividades no presenciales hasta este jueves, detallaron.