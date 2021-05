Empresarios ajenos al turismo demandarán al Govern contra las restricciones

El letrado comienza su análisis afirmando que ninguna de las limitaciones aprobadas por el Ejecutivo balear cuenta con un respaldo científico. Afirma que responden a criterios económicos, porque la intención del Govern es salvar por todos los medios la próxima temporada turística, aunque ello suponga un perjuicio para otras actividades económicas que viven al margen de esta industria.

El jurista considera que no tiene ninguna lógica que una norma pueda prohibir una reunión social o familiar en un domicilio con más de seis personas, y en cambio no ponga ninguna limitación al número de personas que se puedan juntar en un lugar de trabajo. Tampoco entiende que el último decreto permita contratar a un mensajero para que se desplace a comprar comida y en cambio no pueda desplazarse el mismo cliente al restaurante para recogerla. En este informe técnico analiza Luis Baena los datos sanitarios que se están manejando en los últimos días, coincidiendo con la aprobación de estas medidas limitativas. Así señala que en Mallorca en la última semana no se ha ingresado a ningún paciente de coronavirus en la UCI, lo que genera que en estos momentos no existe riesgo al colapso sanitario. También apunta que la tasa de positivos en las pruebas de PCR es del 2,77%, por debajo del umbral del 5% que estable la Organización Mundial de la Salud.

En esta demanda se defenderá que la ley sanitaria que utiliza el Govern para imponer estas limitaciones únicamente establece medidas restrictivas sobre personas o grupos concretos, pero no globales. Consideran los empresarios, por tanto, que se están aprobando medidas discriminatorias que afectan a toda la población, sin valorar en qué lugares concretos se están produciendo los altos niveles de contagio.

Interpretaciones

En el estudio jurídico el abogado cita algunas resoluciones dictadas por distintos tribunales superiores, que ponen en duda la legalidad de estas medidas restrictivas. Y siguiendo el mismo criterio de estos jueces, que no coincide con la valoración que ha hecho el Tribunal Superior de Balears, que sí justifica estas limitaciones, el abogado concluye que no se pueden aprobar estas medidas para salvar solo el turismo.