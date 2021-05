Los alemanes vacunados van a poder viajar sin necesitar test covid

La medida ha sido muy bien recibida por el sector turístico germano, que «va a hacer una apuesta por Mallorca y sus cadenas hoteleras» para este verano, explica Arturo Ortiz, director de la Oficina de Turespaña en Berlín. Justo ayer la presidenta Francina Armengol y el conseller de Turismo, Iago Negueruela, llegaron a la capital germana para trasladar un mensaje de seguridad al primer país emisor de turistas al archipiélago. El consejero de Turespaña, organismo de la Secretaria de Estado de Turismo responsable de la promoción y el apoyo a la comercialización, considera «muy oportuno» el plan del Govern.

Ortiz explica que el domingo entró en vigor un proyecto de ley que «beneficiará a los viajes» y «a la calidad de vida». Los alemanes que ya hayan recibido la segunda dosis de la vacuna o dieron positivo en coronavirus hace seis meses no tendrán que presentar pruebas covid ni guardar cuarentena a su regreso. Esos requisitos «equivalen a un test negativo». Ahora para entrar en las tiendas deben presentar una prueba (tienen una gratuita a la semana) y pedir cita previa, además de que hay toque de queda nocturno, como en Balears.

«Hay mucha gente recibiendo la segunda dosis de la vacuna y que va a poder viajar» Arturo Ortiz - Consejero de Turespaña en Berlín

La norma se ha tramitado de urgencia y «hay mucha gente recibiendo la segunda dosis de la vacuna y que va a poder viajar», dice Ortiz. Un alivio para la movilidad mientras llega el certificado sanitario europeo, previsto para junio.

Mallorca sigue siendo «el destino favorito», pero tras dejar de ser Balears zona de riesgo para su gobierno, a mediados de marzo, y tras la subida de reservas a la isla para Pascua, desde algunos medios de comunicación y representantes políticos arreciaron las críticas contra los germanos que viajaron aquí. Por ello, Ortiz considera «correcto» el objeto del viaje del Govern para dejar claro en Berlín que los turistas germanos son «bienvenidos» en un entorno de seguridad sanitaria.

«En principio» la medida de los test obligatorios al regresar al país, en vigor hasta mañana, no se va a extender

«Si no hay imprevistos» el sector va apostar por Mallorca y «en principio» la obligatoriedad de presentar test al regreso al país, en vigor hasta mañana 12 de mayo, no se va extender. Sin embargo, la recomendación de no salir de vacaciones continúa y los alemanes la siguen al pie de la letra.

Eso sí, los viajes se están posponiendo al final del verano porque será cuando la gran mayoría de la población tendrá completada su vacunación con la doble dosis.