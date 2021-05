­La empresa de reparación náutica que más trabaja en Baleares con distintos proveedores y empresas locales es, con mucha diferencia, Astilleros de Mallorca. Actualmente 480 empresas de la isla son proveedores de Astilleros de Mallorca, y su número va en aumento en los últimos meses. Algunas de estas nuevas empresas provienen originalmente de la hostelería o la restauración de la isla, y acuden ahora a la reparación náutica al ser éste un sector que ha mermado relativamente poco su actividad pese a la pandemia. Los grandes barcos han de ser mantenidos y reparados cada año para poder seguir navegando con seguridad.

Las empresas locales situadas en los distintos polígonos de Mallorca facturaron, sólo a Astilleros de Mallorca, más de 22 millones de euros en 2019, y una cifra muy similar en 2020 por trabajos o suministros, lo que implica directamente a cientos de trabajadores de todas las especialidades industriales; electrónicos, carpinteros, pintores, mecánicos, etc. Así como empresas mallorquinas proveedoras de materiales, no siempre del ámbito náutico; como aceros y otros metales, herramientas, equipos de ventilación, limpiezas industriales, reciclado, frío, grúas, aislamiento, cableado, baterías, maderas y un largo etcétera.

Actualmente, de las 500 empresas mallorquinas que se estima operan en el sector de la reparación en la isla, 480 están dadas de alta en Astilleros de Mallorca como proveedoras. En 2019 trabajaban 338 empresas y 1845 trabajadores externos en proyectos de Astilleros de Mallorca. Actualmente, en los inicios de 2021, la cifra de empresas que trabajan con Astilleros de Mallorca se está acercando rápidamente al medio millar. El incremento es notable y merece el análisis de un experto.

Manuel Alonso, es jefe del departamento de aprovisionamiento de Astilleros de Mallorca

¿De qué se encarga el departamento de aprovisionamientos de Astilleros de Mallorca?

El departamento gestiona todo lo que compra el astillero, desde nuevos motores hasta electrodomésticos o cocinas. También buscamos, por ejemplo, proveedores para fabricar e instalar sistemas de control de válvulas o domótica, balsas salvavidas, embarcaciones auxiliares o tapiceros, en definitiva, todo aquello que precisa un buque para su correcto funcionamiento.

¿Hay un perfil típico de proveedor para astillero?

Tenemos desde grandes firmas hasta trabajadores autónomos. Empresas que trabajan exclusivamente en la náutica y otras para las que este sector es residual y operan mayoritariamente para otras industrias aparentemente diferentes. Además, debido a la situación de pandemia que vivimos, estamos viendo cómo algunas empresas se están viendo obligadas a reinventarse, por lo que optan por explorar nuevos mercados. Por suerte, nuestro sector, aunque está ligado al ocio, no depende exclusivamente del turismo estacional. Por todo ello, hemos constatado que este año algunas empresas nuevas nos han contactado en un intento de diversificar su actividad. Con algunas de ellas ya estamos haciendo trabajos de reparación náutica.

¿Qué tiene que hacer una empresa para empezar a trabajar con Astilleros de Mallorca?

Cuando una empresa quiere ofrecernos sus servicios hacemos una primera evaluación de idoneidad, por lo que valoramos aspectos como la experiencia en el sector náutico o en otros sectores relevantes. Buscamos referencias de clientes, analizamos su soporte técnico propio, etc. Esta información se comparte con la parte de la plantilla implicada; agentes de compras, departamento técnico y finalmente con los jefes de proyecto, que son las personas encargadas de gestionar la planificación y la contratación de trabajos. Cualquier empresa que quiera ofrecer sus servicios, puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo electró­ni­co: info@astillerosdemallorca.com. Ese es el primer paso, presentarse y darse a conocer. Seguro que hay empresas que no saben que podrían suministrar o trabajar con nosotros. No es fácil, como no es fácil ser proveedor de una gran superficie de prestigio, por ejemplo, pero cumpliendo ciertos requisitos es viable.

Una vez que se empieza a trabajar con una nueva empresa, ¿Qué se valora?

En nuestra industria hay dos aspectos que son absolutamente vitales: la calidad y el cumplimiento de los plazos. Nuestros clientes son muy exigentes con los acabados y la tolerancia a los retrasos es muy baja. También valoramos mucho la flexibilidad para adaptarse a cambios de planificación. Debido a la naturaleza de los trabajos, es inevitable que surjan imprevistos, por lo que los cambios de planificación son muy habituales y necesitamos que nuestros proveedores se puedan adaptar y ser proactivos.

Y en cuanto a suministros, ¿Existen criterios específicos para seleccionar a vuestros proveedores?

Uno de los aspectos en los que más esfuerzo hacemos es el comercio de proximidad. Tenemos entre nuestros mayores proveedores a empresas locales como La Herramienta Balear, 3G Hidráulica, Energema, Socias y Roselló, Duran, Isurus, Neptuno Diving, etc, con quien llevamos trabajando desde hace décadas. Son empresas con las que hemos ido de la mano a lo largo de nuestra historia y con las que hemos crecido en simbiosis. Con estas empresas seguramente seguiremos trabajando mucho tiempo. Con las nuevas, con las que empezamos ahora a colaborar, esperamos tener la misma suerte.