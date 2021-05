En contra | Inmaculada Ranera: «¿Por qué no hacemos de Balears las Maldivas del Mediterráneo?»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Y si los turistas no vuelven?»

Volverán en cuanto se retiren las restricciones. Somos un destino muy deseado, no lo apreciamos porque lo tenemos demasiado cerca. A veces sueño en voz alta, ¿por qué no hacemos de Balears las Maldivas del Mediterráneo?

¿Porque nos las hemos cargado antes?

No es demasiado tarde, es una cuestión de voluntad. No se trata de que vengan los más ricos, sino quienes aprecien la calidad del destino, porque el entorno ha de ser el rey.

¿Cuál es el hotel más grande que ha vendido?

El portfolio balear de Acorn, con 130 millones de euros por once hoteles. De los tres finalistas seleccionados, compró Hoteles Globales.

¿Todos los hoteles mallorquines están en venta?

Hay muchos en venta, pero por desgracia no en procesos ordenados, con Riu como ejemplo. Vendo, si alguien me paga lo que no vale. O se dan voces, los propietarios testean sin una decisión firme.

El estilo mallorquín de tantear sin decidir.

Los hoteleros mallorquines son muy celosos de sus empresas, y no les gusta que se sepa que sus activos están en venta.

No me diga que los hoteleros se han vuelto románticos.

Muchas operaciones son directas, porque hay desconfianza. El hotelero acepta difícilmente desprenderse porque cree que, si vende, significa que no está gestionando bien el establecimiento.

Mireia Vehí, de la CUP, decía en Mallorca que «el hotelero años sesenta pagaba el equipo de fútbol local».

Es la última generación y la menos profesionalizada. Era fácil, porque el hotel se llenaba solo, sin quitarles el mérito del liderazgo mundial cuando crean el mercado del Caribe. Hoy se busca el equilibrio entre una mayor integración, unida a más formación y mejores sueldos.

¿Hay más dinero que hoteles?

Hay muchísima liquidez en el mercado, rara es la semana en que no nos llama un fondo privado o institucional nuevo. ¿Por qué? Porque los bancos ya no son la opción más atractiva. Con la liquidez actual, venderíamos tres veces la planta hotelera. Saldremos como liebres cuando nos digan.

Pero sostiene usted que se está «quemando el producto en el mercado».

Significa que los inversores se han vuelto a poner en standby en los dos últimos meses. Se han retirado porque no han encontrado grandes oportunidades. Esperaban descuentos del cuarenta por ciento y no los hay. Han vivido muchas operaciones frustradas en procesos no ordenados, donde han desperdiciado un gasto en tiempo y dinero, así que prefieren no seguir.

Y los ERTE serán ERE, y habitarán entre nosotros.

Si no se alargan hasta finales de año, serán ERE, todo depende de cómo avance la vacunación de los países de nuestro entorno. Muchos hoteleros se plantean no abrir este año, buscando la ocupación de Break even, porque un hotel cerrado también pierde dinero. Si no hay temporada, Balears tendrá un diluvio de procesos concursales, y el producto allí se vende muy mal.

Estoy harto de dinastías patriarcales, ¿dónde están los lobos empresariales treintañeros?

Están ahí, pero las grandes familias baleares no han puesto fácil la transición a las nuevas generaciones. La sucesión llega muy tarde, como el Carlos de Inglaterra que reinará a los ochenta años. Los jóvenes necesitan una oportunidad, pero el patriarca mallorquín no cede su puesto.

Deberíamos aclarar que su Christie&Co no es Christie’s.

Reconozco que la confusión inicial nos fue bien, pero después de veinte años ya estamos diferenciados. Aunque un par de veces al año nos llaman para ofrecernos una litografía de Picasso.

¿Nos hacemos la pregunta tópica sobre el techo de cristal?

No lo ha habido en mi caso, pero a veces protesto porque me encuentro en un foro de una mujer con seis hombres. «No encontramos mujeres con este cargo», se justifican. Porque no las buscan donde están.

¿Votaría a una candidata a La Moncloa por el hecho de ser mujer?

Votaría a la persona más preparada, pero si una mujer y un hombre optan a un puesto, y ambos son igualmente buenos, no te digo yo que no la eligiera a ella, porque hay que buscar la equiparación.