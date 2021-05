Los ecologistas acusan al Consell de “mentira y estafa” con la autopista de Campos y señalan a Més y Podemos como “cómplices del engaño”

La fallida reducción de la anchura de la autopista de Llucmajor a Campos, que en 2018 se anunció que sería de nueve metros y al final ha sido de solo uno, ha provocado hoy duras críticas de las organizaciones ecologistas y de los grupos de la oposición. GOB, Terraferida y la Plataforma Antiautopista acusan al Consell de “mentira y estafa” y señalan directamente a Més y Podemos de ser cómplices de un anuncio que ha resultado ser “un engaño”.

Margalida Ramis, portavoz del GOB, apuntaba “es una estafa, una irresponsabilidad y de incompetentes que anunciaran una reducción del proyecto sin antes haber verificado con los técnicos si era posible o no”. La dirigente ecologista ha añadido que “no nos ha sorprendido nada, desde el primer momento ya lo dijimos, y al final tenemos una autopista con la incongruencia de que las instituciones declaran la emergencia climática”.

Jaume Adrover, portavoz de Terraferida, ha recordado que “sabíamos que nos estaban engañando, ya que en ningún momento pudimos ver planos de los cambios de proyecto y con las fotos aéreas que hemos sacado certificamos que no había reducción alguna”. Desde la entidad ecologista consideran “se ha mentido a la gente y esta autopista ha creado una fractura social en la izquierda con los grupos ecologistas que será difícil de arreglar”. “El PSOE ha ejecutado, pero Més y Podemos han sustentado la mentira”, ha apostillado Jaume Adrover.

Margalida Rosselló, portavoz de la Plataforma Antiautopista, ha indicado: "No ha habido ningún cambio, ni ninguna modificación de proyecto y sabíamos desde el día que nos anunciaron que estrecharían la autopista 9 metros que no era cierto. Nosotros apostamos por una mobilidad sostenible y este proyecto no es válido".

Por su parte, los dos principales grupos de la oposición en el Consell de Mallorca, PP y El Pi, aseguran que ya habían advertido “del engaño a la gente que supuso el anuncio de reducción de 9 metros, ya que técnicamente no era factible”. Mauricio Rovira, conseller del PP, ha afrimado que “nos intentaron engañar a todos con una reducción de la anchura que no era posible, por el simple hecho de que se acercaban unas elecciones y no nos vale la escusa de que los que gobiernan ahora no estaban, son los mismos partidos”. Rovira ha destacado que el actual conseller de Infraestructuras, Iván Sevillano, “por lo menos no nos ha mentido y nos ha contado la verdad”.

Por su parte, el conseller de El Pi, Antoni Amengual, ha indicado: “No ha habido tal reducción de la carretera y ya lo advertíamos. El anunció de estrecharla nueve metros solo tenía el objetivo de calmar a los grupos ecologistas, especialmente por parte de Més”.