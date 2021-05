Vox anuncia que recurrirá el mantenimiento del toque de queda y de las reuniones máximas de seis personas tras finalizar el estado de alarma en Baleares. Después del aval de los jueves a las medidas aprobadas este miércoles de urgencia por el Govern de Francina Armengol, el líder de la formación de extrema derecha en las islas, Jorge Campos, ha anunciado que el partido recurrirá el decreto. Según ha explicado, de momento sus servicios jurídicos estudian el auto del TSJB y el decreto para "decidir la correcta vía judicial para recurrir con éxito".

Según el portavoz de Vox, "no existe ninguna justificación sanitaria que avale el decreto e imponga el toque de queda más allá del estado de alarma. No tiene ni pies ni cabeza". "Armengol pisotea derechos y libertades además de arruinar las islas. Quiere que no salgamos por la noche y decirnos cómo tenemos que vivir”, ha pronunciado Campos, que ha tildado a la presidenta de "la Maduro balear": "Haremos todo lo posible para parar los tics dictatoriales de Armengol", ha sentenciado el líder de Vox.

Sin ir por ahora tan lejos, el presidente del PP balear, Biel Company, ha reclamado por su parte a la presidenta "lograr un equilibrio entre salud y economía" y ha denunciado la "arbitrariedad de las restricciones", reiterando la necesidad de abrir el interior de bares y restaurantes.

Company: "No hay un plan"

“Por supuesto que hay que centrar todos los esfuerzos en salvar vidas, pero también proyectos de vida que devuelvan la ilusión a Baleares”, ha pronunciado el líder popular, lamentando que "a tres días de levantar el estado de alarma, los ciudadanos no sepan qué se podrá hacer o no a partir del lunes, situación que genera mucha incertidumbre a ciudadanos, empresarios y autónomos. No hay un plan más allá de lo que se va decidiendo de una semana a otra, y así es muy difícil generar un clima de confianza que permita salvar la temporada turística”.

También los regionalistas de El Pi han pedido el final del toque de queda a partir del próximo lunes cuando finaliza el estado de alarma. "Tenemos la incidencia más bajas del Estado, no hay problema en los hospitales, no hay alarma sanitaria y la población de riesgo está vacunada", ha defendido su líder, Antoni Amengual, señalando que "no se puede estar sine die con restricciones que atentan con derechos reconocidos en la Constitución". "El Govern no puede dejar que sean los tribunales quienes tomen las decisiones", ha lamentado.