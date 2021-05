Ayuso no ganaría en Baleares, pero también golpea a Armengol

La ambigüedad propia de Mallorca extrae dos conclusiones, solo contradictorias en apariencia, de las elecciones provinciales madrileñas. La primera establece que Ayuso no ganaría en Balears, en consonancia con el edicto oracular de un dirigente del PP local, «Mallorca no es Madrid». Pese a ello, y en segundo lugar, el resultado abrumador de las autonómicas del martes no solo define la senda de los populares, sino que también golpea a Armengol con una violencia inusitada. Hiere al Govern en su línea de flotación, la culpabilización a los ciudadanos de la propagación de la pandemia.