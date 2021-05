Mil vehículos ya han reservado su entrada en Formentera este verano

Entre el pasado 15 de marzo y el 20 de abril se registraron un total de 900 prereservas, a través de la página www. formentera.eco, y se han realizado 300 consultas de información, ya sea por vía telefónica o a través del correo electrónico.

El propio conseller de Movilidad, Rafa González, detalló que la media diaria de pre reservas es de unas 25 y que se atienden unas ocho llamadas diarias solicitando información.

González manifestó que «desde el Consell pensamos que, desde la incertidumbre que hay en estos momentos, hay interés para venir a Formentera y eso es positivo».

Ni quads ni autocaravanas pueden circular

La regulación impide de forma expresa la circulación de quads «por los daños que ocasionan en la red viaria de Formentera, especialmente en los caminos de tierra, que son los mayoritarios en la isla», detalla el Consell. De la misma forma, entre el 24 de junio y el 1 de septiembre no se permite la circulación de caravanas y autocaravanas «por estar el camping prohibido y no disponer la isla de espacios habilitados para esta actividad». Los residentes deben solicitar la autorización para cada vehículo del cual sean titulares, pero no están sujetos al techo de vehículos. Solo en el caso de los automóviles o motocicletas que tengan autorización en la zona azul no será necesario solicitar el permiso, al incluirse por defecto en la lista de los autorizados.

Respecto a la aplicación o no para esta temporada de la tasa de entrada de vehículos, el Consell tiene previsto tomar la decisión este mes de mayo a través del Consell d’Entitats, tal y como ya anunció.

El conseller de Movilidad recordó: «Esta decisión, sobre la tasa, la tomaremos a lo largo del mes de mayo y cuando se conozca la hoja de ruta a partir del día 9, momento en el que finalizará el estado de alarma».

Precisó que en el momento en el que el Consell conozca las medidas que se tomen respecto a la pandemia a partir de esa fecha «tomaremos la decisión».

Recordó que la tasa se aprobó en 2020 «y está en vigor, aunque ahora el Consell podría suspenderla si las perspectivas de la temporada no fueran buenas».

El importe de la tasa para turismos es de un euro al día, con un importe mínimo de 5 €. Para las motos (motocicletas y ciclomotores) es de 0,5 € por día, con un importe mínimo de 2,50 €. Quedan exentos los residentes en Balears.

Un techo de 20.591 vehículos

El número máximo de vehículos que podrá haber en Formentera en circulación durante el citado periodo de 2021 quedó fijado en el pleno del pasado mes de febrero, previa consulta con el Consell d’Entitats, en 20.591 vehículos, un 4 % menos que en 2020.

Esta cifra incluye el cupo de vehículos de visitantes, también los ibicencos, así como la cuota de alquiler de vehículos y los vehículos de los residentes, que son 9.137 y que tienen la autorización para circular si ya están inscritos en la zona azul.

Así, la cuota de turismos de visitantes es de 2.080 y 210 motos. La de vehículos destinados al uso particular de personas residentes en Ibiza es de 220 coches y 20 motos.

Los vehículos destinados a la actividad de alquiler sin conductor están limitados a 2.484 turismos y 6.440 motos. Todas estas cuotas se han rebajado un 4% respecto al año 2020