Més per Mallorca se desmarcará en el pleno del Parlament de sus socios del PSOE. Ayer registraron una enmienda a la proposición del PP que se debatirá hoy para reclamar a Madrid que devuelva los 78 millones correspondientes a la liquidación del IVA del año 2017 que el Gobierno central todavía no ha abonado a Balears. La enmienda de Més insta al Ejecutivo de Francina Armengol a acudir a la vía judicial si el Gobierno de España no los abona.

Esta reclamación llega al Parlament, después de que el Tribunal Supremo haya condenado al Estado a pagar a Castilla y León los 182 millones correspondientes a esta comunidad por la liquidación del IVA de ese mismo año. Esta fue la razón por la que ayer, partidos como el PP, Més y Cs solicitaron al Govern que denuncie al Gobierno de España por el IVA. Mientras, el PSIB-PSOE aseguró seguir apostando por el diálogo.

El PP presentó una proposición de ley encaminada a reclamar este dinero al Estado. Si esta iniciativa, tal y como parece, tiene el apoyo de la oposición y de Més per Mallorca y Més per Menorca, se aprobará pese al voto en contra de los socialistas. Será un nuevo desmarque de los socios del Pacto de Izquierdas por sus desavenencias con las políticas del Ejecutivo central que preside el socialista Pedro Sánchez.

El portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Josep Ferrà, afirmó que la vía judicial «se debe tener en cuenta» y, por este motivo, instó al Govern Armengol a estudiarla. «Si queremos soluciones debemos de ser un problema para el Estado», apostilló Ferrà.

Además de los nacionalistas de Més, también Ciudadanos está por la labor de reclamar el dinero y el portavoz de Podemos, Alejandro López, indicó que «la sentencia del Supremo lo deja claro y el Gobierno no tendrá otro remedio que pagar».