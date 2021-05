Los hoteleros de Mallorca, sin norte para arrancar con las aperturas

Cuando los hoteles de Mallorca tendrían que estar calentando motores para arrancar a toda máquina la temporada 2021, no hay forma de hacer planificaciones que se sostengan en un sector turístico que depende de la demanda extranjera.

Ante la incertidumbre reinante los empresarios no encuentran un norte al que aferrarse y solo los más grandes, o los más aventurados, abren establecimientos sin apenas reservas que se sostengan en la nueva realidad de las last minute. A inicios de mayo Mallorca tiene 137 hoteles abiertos y espera que de Londres y Berlín llegue algo de certeza para que los turistas recobren la confianza y puedan planificar sus vacaciones de verano. No queda más que apostar porque la reactivación se produzca a finales de junio, como en cualquier otra temporada prepandemia, pero sin tener atesoradas las reservas que se van cerrando en invierno.

El mercado nacional, débil en Mallorca, es otra incógnita ante la indefinición de qué ocurrirá con el fin del estado de alarma el próximo domingo.

Un paso adelante y otro paso atrás define la tónica empresarial. A principios de mayo, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) tiene muy complicado recabar información de sus asociados por el baile de fechas constante. A mediados de abril, tras las vacaciones de Semana Santa, había 91 hoteles abiertos, tres semanas después son 137 los que están operativos: 28 establecimientos han dado un paso al frente.

Actividad «sostenida»

Desde la FEHM se señala que tanto los hoteles abiertos como los que evalúan fechas para arrancar «están muy pendientes de todos y cada uno de los aspectos que van a hacer posible, o no, el reinicio de la actividad de una forma que pueda ser sostenida en el tiempo». Son «muchos los factores coyunturales a tener en cuenta, algunos dependen de las decisiones de nuestro gobierno y otras de los mercados emisores», como si habrá turismo británico a finales de mayo.

En Platja de Palma, con dos centenares de hoteles, hay 20 establecimientos abiertos (7.000 plazas), según datos de la patronal de la zona. Son de cadenas como la alemana https://www.diariodemallorca.es/fotos/mallorca/2021/03/17/cadena-allsun-abre-establecimientos-recibe-43394874.html (del turoperador Alltours), RIU, Grupotel, Iberostar, Occidental, BQ, HM o THB. Se sumará esta semana el Pure Salt Garonda.

«Las previsiones son día a día, por lo tanto, no son previsiones», comentaba el viernes pasado Isabel Vidal, presidenta de la Asociación Hotelera de Playa de Palma. «Nos movemos, igual que el año anterior, en arenas movedizas», decía en alusión a la coyuntura incierta. Vidal aboga por continuar con «la desescalada segura» en la isla y mantener la pandemia controlada, mientras se siguen preparando los hoteles para una demanda que en algún momento, tendrá que llegar, toda vez que sigue avanzando la vacunación y se va perfilando el certificado sanitario de la UE.

La desconfianza en los mercados internacionales se traducen en más cancelaciones que reservas

«Las cancelaciones —dice Toni Horrach— son superiores a las nuevas reservas». Incluso en Platja de Palma es débil la demanda, apunta el director general de HM Hotels, cuya apuesta pasa por llegar al 20 de mayo con tres establecimientos operativos allí. No cree que pueda abrir este verano todos sus hoteles (13), aunque considera que la temporada será más larga que la pasada, pues confía en que el final del estío «podría ser bueno». Mientras, batalla, como el resto de empresarios, con clientes «que no se presentan y otros que cancelan» sus reservas; un daño colateral de la turoperación que les deja con «las habitaciones preparadas» y se ha acrecentado con la pandemia.

Otro hotelero con la mitad de establecimientos y dependiente del mercado alemán, reconoce que no se pone fechas de apertura. Se hacen evaluaciones semanales y ya ha visto como «algún hotel ha cerrado» en Platja de Palma después de poner la maquinaria en marcha en Pascua. «La demanda es débil hasta para TUI», expone, y solo las grandes cadenas «se pueden permitir abrir un establecimiento para perder dinero» Las pymes «no abrimos porque no podemos, no porque no queramos» en una coyuntura en que las reservas serán de último minuto y los empresarios se debaten entre lidiar con los costes de mantenimiento de hoteles cerrados o aventurarse a abrir a riesgo de tener que enfrentar mayores pérdidas y tener que clausurar de nuevo.

En la zona de Alcúdia y Can Picafort sobran dedos de las manos para contar los hoteles operativos. «Se escapa que no hay reservas», lo fundamental», observa Jaume Horrach. El presidente de la patronal del destino señala que para finales de mes se prevén «bastantes» aperturas. Pero no es más que «una fecha puesta en el calendario», a la espera de que alemanes y británicos puedan planificar sus vacaciones, con permiso del virus y sin restricciones a la movilidad.