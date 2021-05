«Me gritan ‘¡Baleares!’ para referirse a mí por los pasillos del Senado»

Dentro de poco tiempo cumplirá ya dos años en el Senado. ¿Qué balance hace de su presencia como senador en Madrid?

Solamente nuestra presencia ha hecho que se hable de Balears. Siempre que hablo lo hago de Balears, que es lo que no hacen el resto de nuestros senadores. Desde la distancia ideológica, el senador Marí Bossó, del PP balear, hace unas intervenciones brillantes sobre economía, pero hace la misma intervención que podría hacer un senador de Zamora. Lo mismo los senadores socialistas. Hemos hecho que se hable de insularidad o que se hable del REB. Por los pasillos, en las oficinas o en la cafetería a mí se me reconoce como «el senador de Balears». Me gritan «¡Baleares!» y ya me giro porque sé que se refieren a mí. También da muestras de que ya soy un personaje conocido.

Siempre se ha dicho que el Senado no sirve para nada.

El Senado no es la institución que debería ser, no hace la representación territorial que debería, pero a nosotros nos sirve para poner en la agenda los temas de Balears. Ahora es como nosotros lo utilizamos, como amplificador.

Dice que ha conseguido poner en la agenda a Balears, pero ¿qué medidas concretas ha conseguido usted para las islas?

El éxito más grande es que se haya conseguido una ponencia de insularidad, nosotros queríamos una comisión, pero conseguimos que se movieran y hacer esta ponencia de la que saldrán unas propuestas. Hemos conseguido que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sepa perfectamente lo que es el REB. Le puedo asegurar que sabe lo que es, quién soy y quién es Més y, a través de una moción, le hemos puesto un calendario al REB. En definitiva, hemos conseguido que se esté hablando de Balears.

De cierta manera, con su presencia en el Senado, pero no en el Congreso, parece que Balears ahora tiene voz, pero no voto.

Tiene voz y tiene voto, porque tenemos capacidad de buscar alianzas con otros grupos. A veces nosotros intentamos lograr el apoyo de nuestro bloque, como ERC, BNG, Compromís o Bildu y el senador canario Fernando Clavijo facilita el trabajo con PP o Ciudadanos y logramos acuerdos transversales. Hemos conseguido ganar votaciones y un voto no permitiría por ejemplo sacar adelante la moción a favor del REB.

Al no estar en el Congreso y no ser clave para el Gobierno, ¿nota que no le tratan tan bien como a algunos de sus aliados, como ERC, Bildu o Más Madrid?

El Gobierno no tiene claro que hay cuatro partidos que no forman parte del Congreso, que sí estamos en el Senado y que no dejaremos de hacer nuestro trabajo por los acuerdos que llegan con los grupos del Congreso. El PSOE intenta pasar el rodillo y que no se toque nada en el Senado, un ejemplo es la tramitación de la ley de Cambio Climático, que se nos dio solamente seis días para las enmiendas.

Més fue el único partido de izquierdas en votar en contra de los presupuestos de Sánchez.

Los presupuestos no sólo no llevaban el REB, sino que la ministra Montero dijo que por los ERTE o el Ingreso Mínimo ya llega mucho dinero a Balears. Son dos acciones positivas, pero no se puede poner eso como contraprestación a la falta de inversión. Me pareció insultante. Por esa actitud y por no aceptarnos ninguna enmienda decidimos pasar de la abstención al voto en contra.

¿El Gobierno intentó en algún momento negociar el voto de Més para los presupuestos?

Se me citó en el Ministerio de Hacienda y planteé que si se ponía fecha para la comisión bilateral y se fijaba la cantidad del REB, -no me corresponde a mí decirla- podíamos votar a favor. Y lo que nos dicen es que se pueden comprometer con poner fecha a la comisión, pero nada de comprometerse a fijar una cantidad. Ni eso.

Desde la tribuna el presidente Pedro Sánchez le dijo que le podía parecer insuficiente, pero que reconociera «todo lo que hace el Gobierno por Balears».

Hay que valorar que se ha salido de esta crisis con instrumentos que no estaban en la anterior, como los ERTE y el Ingreso Mínimo. Pero de la misma manera que lo puedo alabar, también tengo que criticar su inoperancia. Reconozco lo que ha hecho el Gobierno, pero lo ha hecho para toda España, no para Balears.

Se dirigió a Sánchez diciéndole «Winter is coming» por los efectos de la crisis económica de la covid en Balears. ¿Se entiende la dureza de la crisis del coronavirus en las islas, en Madrid?

Cuando la vicepresidenta Nadia Calviño aprueba enviar los mil millones de ayudas, es que se entiende la crisis de Balears. No hemos roto todavía la imagen de paraíso, no se ve todavía el drama de la precariedad o de los fijos discontinuos, pero ha habido un avance. No obstante, ha sido muy decepcionante ver las críticas a las ayudas por parte del PP.

La presidenta Armengol replicó a Company que no se podía comparar la abstención del PP a las ayudas en el Congreso con la abstención del PSOE a «mociones e historias del Senado» en alusión a su moción sobre el Régimen Especial.

Historias del Senado que hacen que ERC, PNV, Cs se alineen con nosotros. Todos excepto el PSOE. Historias del Senado es pedir que se cumpla una ley. La presidenta menosprecia una institución como el Senado, pero no creo que hiciera el mismo comentario sobre las mociones que se aprueban en el Parlament.

Tanto en la moción del REB como de la casa de Emili Darder, el PSOE se abstuvo tras no aceptarse sus transacciones al texto.

En una moción de turismo hubo una transacción y llegamos a un acuerdo. Tenía los votos de la mayoría, pero preferí sacarlo por unanimidad con el PSOE. En el caso de la casa de Emili Darder queríamos un avance y lo que proponía el PSOE no era ningún avance. En algunas podemos llegar acuerdos, pero en otras por su contenido no puedo aceptarlos.

El PSOE le acusa de buscar el titular y perfil propio a su costa.

Yo los titulares que quiero es de que gano las votaciones. A la gente le importa poco con qué votos se consiguen. Con el PSOE estoy encantado de llegar a acuerdos y llegamos, pero no podemos aceptar que hagan un doble discurso. Si están incómodos es porque ponemos en evidencia sus contradicciones. Estoy seguro de que los senadores socialistas de Balears están de acuerdo con las cosas que yo propongo.

¿Qué influencia cree que tiene Armengol en Madrid?

Si no hay influencia en los Ministerios la responsabilidad es de todos, de la presidenta también.

No ha logrado que la ley de Cambio Climático permita a Balears prohibir sin pasar por el Gobierno el diésel en 2025.

La redacción de este punto es decepcionante. Podemos debería haber presionado más. De la redacción del Ministerio, donde tenemos a los dos autores de la ley, esperábamos un resultado más claro. Presentamos enmiendas a este punto. Lo que sí hemos conseguido es incluir una referencia a la posidonia en la ley.

Comparte grupo con Más Madrid y le hemos visto con Errejón. Queda claro con quién va en las elecciones de Madrid.

Nuestro compañero de grupo Eduardo Rubiño se presenta en las listas y le deseo toda la suerte.

Después de dos años en el Senado, le gustaría ser el candidato de Més en el Congreso.

Hemos demostrado ser útiles en el Senado, lo seríamos más en el Congreso. Recordemos que un diputado de Nueva Canarias fue quien consiguió el descuento de residente del 75%. ¿Quién irá? Lo decidirán las primarias de Més.

Pero a unas primarias uno se tiene que presentar.

[Ríe] El bocata de calamares no me desagrada, pero es muy pronto para estas decisiones.

¿Hay que reservarle el puesto a Antoni Noguera, que siempre ha aspirado a este hito?

Es cierto que Noguera lo dijo.

Entonces, ¿le reserva el puesto o que decidan las primarias?

[Ríe] Cuando llegue el momento lo veremos. Si él se quiere presentar tendrá todo mi apoyo.

¿Quién debe ser el próximo candidato de Més al Govern?

No lo sé, el candidato o candidata debe ser una persona que recoja todas las culturas política del partido y que aporte liderazgo.