¿Cómo debes pedir cita para vacunarte si tienes más de 80 años o has nacido entre 1952 y 1961?

Para uso exclusivo del grupo poblacional de mayores de 80 años, formado por 50.628 personas y al 85% de su vacunación, la conselleria de Salud ha puesto en marcha un teléfono de cita previa dedicado a aquellas personas del colectivo que todavía no hayan sido llamadas a vacunar, que cuando tuvieron la oportunidad prefirieron no hacerlo, que estuvieron ausentes cuando fueron citados, que no tenían su teléfono actualizado, que son mutualistas o desplazados de otras comunidad autónoma o cualquier otra circunstancia. Para todos ellos, se ha habilitado el teléfono 971 221 998.

Con este teléfono de cita previa, la conselleria de Salud pone en marcha la repesca o la segunda oportunidad para la vacunación, que a medida que avancen las semanas se habilitará para grupos de cada vez menor edad hasta alcanzar a los mayores de 16 años. Este proceso de vacunación de segunda oportunidad solo avanzará por edades y de forma descendente. La semana que viene se habilitará para el grupo de 70 a 79 años que todavía no ha sido llamado. Y se desarrollará de forma paralela a la vacunación convencional de los diez grupos de población establecidos, que tienen que esperar a ser citados y son los siguientes:

ESTADO DE LA VACUNCIÓN EN BALEARES POR GRUPOS DE POBLACIÓN Residencias. 12.787 personas. 88% vacunación. 83% inmunización Sanitarios de primera línea. 9.536 personas. 87% vacunación. 84% inmunización. Mayores de 80 años. 50.628 personas. 85% vacunación. 63% inmunización Otros sanitarios. 34.300 personas. 80% vacunación. 44% inmunización. Grandes dependientes y cuidadores. 9.272 personas. 74% vacunación. 49% inmunización Población de alto riesgo-60 años. 1.077 personas. 74% vacunación. 2% inmunización. Docentes y profesionales esenciales. 32.616 personas. 68% vacunación. 0% inmunización Población de entre 70 y 79 años. 83.412 personas. 59% vacunación. 0% inmunización Población de entre 60 y 69 años. 116.410 personas. 43% vacunación. 0% inmunización. Población de entre 45 y 59 años. 252.069 años. 2,6% vacunación. 0% inmunización.

Nacidos entre 1952 y 1961, cita previa online y telefónica

Desde la segunda semana de abril, los nacidos entre 1952 y 1961 son el otro colectivo que no tiene que esperar a recibir la llamada de la vacunación, sino que puede tramitar la cita a través de una doble vía: desde el portal citavacunacovid.ibsalut.es o en el caso de no tener ordenador en el teléfono 971 21 19 99.

Se recomienda a este colectivo que antes de proceder a pedir la cita online que tenga preparado el Código de Identificación del Paciente, un número que aparece en la tarjeta sanitaria. A continuación el solicitantes deberá responder a un cuestionario sobre enfermedades previas, alergias, síntomas compatibles con la covid-19, si ha sufrido la enfermedad, está embarazada en el caso de una solicitante o toma anticogulantes, como por ejemplo, Sintrón.

El proceso termina con la asignación de fecha y hora en uno de los puntos de vacunación de Mallorca: la carpa exterior del antiguo hospital de Son Dureta; el Polideportivo Germans Escales de Palma; el hipódromo de Manacor o el Polideportivo Mateu Canyelles de Inca, donde después de la primera dosis se le dará la cartilla de vacunación con la fecha para la segunda.