"¿Cómo voy a querer contagiar a 22 personas? Eso es mentira". Así de contundente se mostró el supercontagiador de Manacor en unas declaraciones al programa "Cuatro al día". Según el hombre que causó este brote de covid, ningún médico le avisó de que hiciera confinamiento una vez que se hizo la prueba PCR, por lo que siguió haciendo vida normal, acudiendo tanto al gimnasio como al Horno: "me dijeron, mañana te dirán los resultados vía telefónica, entonces yo pensé que podría seguir trabajando y yendo al gimnasio, El médico me especificó que no tenía que quedarme en casa".

Por otro lado, afirmó no sentirse culpable de los contagios: "es mentira que me quitaba la mascarilla". Sin embargo, admitió que no dejó de salir a la calle hasta que le entró la fiebre: "a mí la fiebre me empezó a salir al segundo día, por eso seguí comportándome como si no tuviera nada".

Por último, el supercontagiador lamentó lo ocurrido, aunque explicó que no era su intención: "todo lo que ha salido en televisión no es verdad. Nunca quise contagiar a la gente".