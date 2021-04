El Consell aprueba rebajar la tasa de incineración un 3%

El Consell ha aprobado hoy de manera inicial la nueva tarifa para la incineración de residuos sólidos que prevé una rebaja del tres por ciento, y con la que los ayuntamientos de la isla pasarían de pagar los actuales 111'20 euros por tonelada a 108'03€. Ahora antes de que los consistorios puedan adaptar sus tasas para el año que viene deberán esperar a la aprobación definitiva de estas nuevas tarifas que quedan pendientes del periodo de alegaciones. El PP ha alertado a la institución insular de que "si no se dan prisa" no se podrán cambiar las tasas de basura hasta 2023. El único partido que no ha votado a favor ha sido El Pi, quien se ha abstenido ante sus dudas por el efecto de la devolución de una ayuda de 1'5 millones al Gobierno.

En un pleno extraordinario convocado con este único punto, el Consell ha traído seis meses después de una segunda propuesta para las nuevas tarifas de incineración, después de ya haber aprobado una de manera inicial el pasado mes de noviembre. La presidenta insular, Catalina Cladera, ha explicado que pese a "no ser una operación fácil" debido a que la caída de los residuos generados debido a la pandemia podía traducirse en un aumento de las tarifas, se ha podido "reconfigurar" la propuesta inicial y el Consell destinará 2'5 millones de sus remanentes a compensar a la concesionaria Tirme para poder acometer esta rebaja de las tarifas, que, según ha garantizado, los ayuntamientos podrán repercutir en la tasa de basuras de 2022.

"De momento, ha perdido medio año"

Por su parte, el PP ha alertado que "si no se dan prisa" en la aprobación definitiva de estas tarifas, los consistorios no podrán adaptarlo a su normativa fiscal, que deben tener cerrada antes de octubre. "Si desde la propuesta anterior a esta han pasado seis meses, no les dará tiempo", ha expresado sus dudas el portavoz del PP, Llorenç Galmés, quien ha señalado que la consecuencia de ello sería que ciudadanos y autónomos no se verían beneficiados de esta rebaja hasta 2023. "De momento, ya ha perdido medio año", ha lamentado el popular.

La aprobación inicial de estas nuevas tarifas ha salido adelante por 30 votos y con la única abstención de El Pi. Los regionalistas han justificado el sentido de su voto en que se trata sólo de una aprobación inicial y que quieren poder analizar la sentencia que obliga a Tirme a devolver 1,5 millones de euros al Gobierno, que deberá asumir también el Consell para evitar el encarecimiento de la tarifa. Cabe recordar que el Consell de Mallorca, por primera vez en la historia, deberá poner dinero de otras partidas para que la tarifa de incineración de residuos no suba y puedan mantener la bajada prevista en tiempos de pandemia. Todo ello debido a que el Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera ha decidido reclamarles una subvención de 1,5 millones dirigida a la producción de energía eléctrica en territorios no peninsulares.

La propuesta incluye también la rebaja de la tasa de lodos en un 15% quedando en 74,55 euros por tonelada y de la tasa de incineración por residuos de origen animal de los mataderos, que queda en 37,41 euros.