El 40% de baleares aprueba la labor de la sanidad pública en la pandemia

El 40% de la ciudadanía de Balears aprueba la labor desarrollada por la sanidad pública durante esta pandemia de la covid-19. Un 26% la califica de buena y un 14% la considera de muy buena. Estas cifras las revela la encuesta de Quaderns de Gadeso de abril que analiza el sistema público de salud. Gadeso concluye su análisis en que entre la ciudadanía balear hay «satisfacción moderada» sobre la reacción de la sanidad ante la Pandemia.

Por contra, un 19% de los ciudadanos califica de regular el trato y la atención sanitaria, un 15% considera que ha sido malo y un 6% muy malo. También es cierto que un 20% de los encuestados no quiso pronunciarse.

Otro dato a destacar de la prospección de Gadeso es que la ciudadanía puntúa mucho más alto la atención y el trato recibido en hospitales que en los centros de salud de Atención Primaria. Ello se debe, en la mayoría de los casos, a que la atención sanitaria durante gran parte de la pandemia se realizó vía telefónica y muchos pacientes no fueron atendidos por sus médicos y enfermeras.

En Atención primaria el trato es valorado de forma satisfactoria por un 49% de los consultados y un 25% entre regular o muy mal. Un 26% no se pronuncia. En los hospitales, el 78% de ciudadanos califica el trato de bueno o muy bueno y solo un 7% lo considera regular o malo, mientras que un 15% no sabe o no contesta.

La atención de los médicos de Primaria es aprobada por un 46% de los consultados, mientras que un 21% la califica de regular a muy mala. Un 33% de los encuestados no ha querido pronunciarse. Por su parte, los médicos de hospitales reciben un espaldarazo del 76% de los ciudadanos, según Gadeso, y solo un 7% no está satisfecho de su labor.

Si analizamos los resultados de la prospección de Gadeso sobre enfermería encontramos también diferencias importantes entre Primaria y atención hospitalaria. De esta forma, la labor de las enfermeras de los centros de salud es valorada entre bien y muy bien por un 47% de la ciudadanía y un 12% entre regular y mal. No obstante, en este caso un 47% no ha querido pronunciarse. También hay que tener en cuenta que las enfermeras de primaria deben atender de forma continuada un mayor número de pacientes.

Pese a ello, estas cifras contrastan con el 78% de ciudadanos que valoran de forma satisfactoria a las enfermeras de hospitales y tan solo un 4% de los consultados las suspende.

Las vacunas son útiles

La mayoría de ciudadanos de Balears consultados en la prospección de Gadeso creen en la utilidad de la vacunación para luchar contra la covid 19. Los mayores de más de 60 años son la población que más apuesta por la vacuna.

El 74% de personas de entre 46 y 60 años cree en la utilidad, al igual que un porcentaje similar entre mayores de 60 años. Si nos fijamos en las franjas de población más joven vemos cómo la vacunación pierde adeptos. Únicamente el 67% de isleños de entre 18 y 30 años cree en las vacunas. Por lo que hace referencia a las personas de entre 30 y 45 años es un 71% el que se manifiesta a favor de la inmunización.