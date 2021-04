Un alud de solicitudes agota las citas para vacunarse

Pues no, los ciudadanos de Baleares no tienen dudas ni le tienen ningún miedo a la vacuna. Saben que lo verdaderamente peligroso es contagiarse del coronavirus y que es la única salida para acabar con la actual situación y recuperar la vieja normalidad cuanto antes. Prueba de ello es que en el día de ayer un alud de solicitudes agotó las citas para vacunarse de la covid hasta el próximo miércoles en Baleares. Cerca de 5.000 personas que decidieron no esperar a la llamada y pedir su cita a través de la web habilitada por Salud.

Hubieran sido más, pero muchos de los que lo intentaron se encontraron muy pronto con que la web ya no daba citas. Al principio se encontraron sin la hora que planeaban pedir, pero con el paso del día acabó ni tan solo dando opción. «Nos sabe mal: actualmente no hay citas disponibles con las opciones que ha escogido. Se habilitarán más citas en los próximos días. Vuélvalo a intentar más adelante», rezaba el mensaje con el que se toparon muchos de los que intentaron conseguir cita para vacunarse a través de la web citavacunacovid.ibsalut.es habilitada desde el Govern.

Según confirmaron desde el Servei de Salut, la escasez de citas fue provocada por un alud de solicitudes en el día de más peticiones a través de la web. Mientras que el día anterior pidieron cita algo más de mil personas, después de que Salud ampliara el miércoles la posibilidad de pedir cita a los nacidos entre 1952 y 1961 (personas entre 60 y 69 años, ambos incluidos), ayer jueves cerca de 5.000 personas entraron para pedir hora y se superaron las 6.000 citas pedidas a través del portal web.

Con este alud de solicitudes, quedaron agotadas las citas en los principales puntos de vacunación de la isla hasta el próximo miércoles. Cabe recordar que paralelamente, Salud sigue llamando por teléfono para citar a las personas que entran en el grupo de edad.

Desde hoy mismo se podrá volver a pedir cita pero para la siguiente semana de vacunación, desde el próximo miércoles al siguiente. De momento, una opción reservada para el grupo de edad de 60 a 69 años.

A la cola en dosis recibidas

Según los últimos datos del Govern, en las últimas 24 horas se han administrado un total de 7.760 dosis de la vacuna, con las que se han alcanzado las 277.144 dosis aplicadas: 207.960 personas han recibido la primera dosis, mientras que han sido inmunizadas 69.184. De esta manera, un total de 5.255 personas han recibido la primera dosis de la vacuna y 2.505 personas han recibido la segunda dosis para su inmunización en las últimas 24 horas.

Con estos datos, Balears sigue a la cola de vacunación del conjunto de las autonomías, con el 17% de la población habiendo recibido la primera dosis y sólo un 5,7% la segunda, mientras que las comunidades en cabeza, como Castilla y León ya alcanzan el 10% de su población inmunizada de la covid.

No obstante, la baja vacunación en las islas se debe directamente al hecho de que las islas son la comunidad que recibe menos vacunas, ya que Balears es una de las comunidades en vacunar más rápido: con un 91,7% de las vacunas recibidas puestas, ayer solo la superaban Andalucía, Extremadura, Euskadi y la Comunidad Valenciana.