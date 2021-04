Sanitarios y funcionarios de Baleares se manifestarán el sábado por la subida del plus de residencia

La plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos de Balears (UNISEP), que reúne a diferentes sindicatos sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios y profesores, convocó ayer una manifestación para el próximo sábado 24 de abril en el parking del varadero de Palma. El objetivo de esta protesta, según explicaron desde las asociaciones, es exigir a las autoridades una subida del complemento de residencia que se está ofreciendo actualmente en las islas. «Poder captar y fidelizar a trabajadores que quieran quedarse aquí es fundamental para el servicio público, y con la indemnización que se está ofreciendo es imposible», aseguró Miguel Lázaro, portavoz del Sindicato Médico de Balears (SIMEBAL). Así, la principal reivindicación es que este «plus» se debería equiparar al que existe en Canarias. «En Mallorca, el plus de residencia supone 92 euros, mientras que en el archipiélago canario son 568 euros. La diferencia es abismal», expresó el propio Lázaro.

Ante esta situación, la plataforma denunció la fuga de muchos expertos, quienes deciden apostar por otros destinos de trabajo. «El coste de vida en Balears es muy elevado respecto a otras zonas, y si encima no ofrecemos soluciones no querrán venir. Si no tenemos personal en las instituciones, los servicios se deterioran y los principales perjudicados son los ciudadanos», afirmó el portavoz de SIMEBAL. De hecho, el propio Lázaro manifestó que actualmente los médicos atienden cada día a cerca de 1.700 tarjetas sanitarias cuando la media recomendable son 1.350.

Por otro lado, los sindicatos señalaron a la pandemia como una de las principales causas que ha agravado el problema de los servicios públicos, especialmente en el sector sanitario.

Profesores y Policía

Los representantes de profesores y de la Policía y Guardia Civil también mostraron su disconformidad con la actual situación por la que atraviesa el colectivo en las islas y exigieron al Govern más contrataciones para paliar el déficit de personal. «Hemos tenido que trabajar en jornadas interminables, presencialmente por la mañana y de forma telemática por la tarde. La bajada de ratios ha provocado que los docentes hayamos doblado esfuerzos sin ninguna ayuda», explicó Víctor Villatoro, presidente del Sindicato de profesores en Balears (ANPE). En el sector de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el portavoz Tomás Quesada expuso la falta de profesionales en ambos espacios y aseguró que «muchos se trasladan a otros lugares donde las retribuciones son más equiparables». Por último, la plataforma conjunta hizo un llamamiento a otras asociaciones que se quieran unir en la protesta del próximo sábado 24 de abril. Una manifestación que dará comienzo a las 11:30 partiendo desde el parking del Varadero de Palma.