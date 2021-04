Jaume Far, director de la Oficina de Lucha contra la Corrupción está compareciendo en estos momentos en el Parlament para explicar el informe de la Sindicatura de Comptes que le acusa de “irregularidades en la contratación y en recursos humanos”. Far ha calificado los argumentos del informe de la Sindicatura de “falsedades y mentiras”. En el fondo subyace la guerra abierta entre altos funcionarios que ha terminando implicando al PSIB-PSOE a raíz de las investigaciones de Far sobre vacunación de altos cargos o sobre las contrataciones de urgencia de la conselleria de Salud.

Far ha reclamado la creación de una comisión de investigación para dirimir sí la Sindicatura ha actuado de forma correcta o por el contrario su departamento ha seguido la legalidad vigente, como mantiene. El director de la Oficina Anticorrupción ha asegurado que “la Sindicatura se ha pasado y ha atacado la línea de flotación de la Oficina”.

Ha mantenido en todo momento que las irregularidades a las que alega la Sindicatura son del tipo formal “ya que ellos no aceptan la documentación con la firma biométrica y consideran que no se ha trasmitido la documentación, pero en ningún momento cuestionan las contrataciones”, ha aseverado Far.

Por contra, Jaume Far ha exhibido informes de la Sindicatura sobre consells insulars o de las conselleries de Educación y Salud donde la propia sindicatura detectó desfases en contratos de más de 50 millones “y concluyó que se ajustaban a la legalidad vigente”.

Desde el PSOE, la diputada Pilar Carbonero, han mostrado su “preocupación por el informe de la Sindicatura y las graves irregularidades que describe y su departamento no debe ser ajeno a ello”. Carbonero ha cuestionado en todo momento la actuación de Far. Por su parte, Maria Antònia García del PP le ha recordado que “hay un claro intento gubernamental para dejarlo a usted como un incompetente y buscas su relevo”. Ciudadanos y Vox han decidido defender la actuación de Far. Sergio Rodríguez, diputado de Vox, ha sido el que ha propuesto la comisión de investigación y ha recordado que “Si es cierto lo dice la Sindicatura el señor Far debe dimitir y si son falsas el que debe marcharse es el Sindico mayor de la Sindicatura”.