El Govern pide consentimiento a sus cargos para hacer público si se han vacunado

En el seno del Govern que comanda Francia Armengol existen importantes discrepancias sobre si facilitar o no a la Oficina de Lucha Contra la Corrupción la información solicitada sobre vacunación de cargos públicos. Hay que recordar que el departamento que dirige Jaume Far pidió al IB-Salut conocer cuáles de los 1.800 cargos públicos, desde la presidenta Armengol hasta el último concejal de pueblo, se han vacunado. Todo ello por la investigación abierta a raíz de los seis cargos del IB-Salut y del Consell de Mallorca que se inmunizaron el primer día que llegaron las vacunas a las islas.

Las posturas contrapuestas, según ha podido saber este periódico, se centra en si se invade la intimidad de los cargos al ofrecer a la Oficina de Lucha contra la Corrupción que dirige Jaume Far documentación sanitaria confidencial. Por contra, otras voces en el Ejecutivo apuntan a que se está alimentando la especulación del Partido Popular y son partidarios de hacerlo público. No obstante, esto es una decisión personal de cada uno de los implicados y se está extremando la precaución. Por todo ello se ha remitido el documento para que autoricen a entregar su información sobre vacunación a Anticorrupción. Hay que recordar que Jaume Far dio un plazo de 10 días, ampliable a cinco días más, al Govern para remitirle la información de los cerca de 1.800 cargos públicos de Balears. Este plazo expira el próximo día 30 de este mes de abril.

El que si ya consideran más dudoso en el Govern es facilitar a Anticorrupción la situación sanitaria de todos los concejales y alcaldes de los 63 ayuntamientos de las islas. En este caso ya lo considerarían una invasión de la intimidad de un ciudadano, según explicaron fuentes del Govern. Lo cierto es que si los ediles y representantes de los consells también deben firmar su consentimiento será difícil poder cumplir los plazos de entrega de la información a Anticorrupción.

En todo caso, el portavoz del Govern, Iago Negueruela, explicó ayer tras la reunión del Consell de Govern que «se dará una información conjunta de la cuestión y debemos tener en cuenta que se deben proteger la intimidad de las personas». El conseller de Modelo Económico añadió también que «la ciudadanía puede tener todas las garantías de que en este Govern se están cumpliendo las normas».

Company: «Armengol quiere a un comisario político en Anticorrupción»

Biel Company, presidente y portavoz del PP de Balears, arremetió con dureza ayer contra la presidenta Armengol y su conflicto con la Oficina de Lucha contra la Corrupción. El líder de los populares afirmó ayer que «es muy grave lo que estamos viviendo en relación a la vacunación de cargos políticos del Govern y del resto de administraciones y las evasivas del Ejecutivo para facilitar la información a la Oficina Anticorrupción». «Lo que quería la presidenta es tener un comisario político en la Oficina Anticorrupción, como ha hecho con otras instituciones», añadió el líder popular en claras alusiones al Consell Consultiu.

Company, se refirió a la pregunta que realizará hoy a la presidenta del Govern en el pleno, en relación a la falta de transparencia en la gestión de la pandemia. En este sentido, afirmó: «Después de que se conociera que algunos cargos políticos se vacunaron el primer día, cuando evidentemente no les correspondía, el Govern tendría que haber actuado con la máxima transparencia en todo momento y, lejos de esto, con su actitud está añadiendo más dudas y más sospechas».

Según Company, «la Oficina Anticorrupción ha tenido que marcar un plazo de 15 días al Govern para recibir la información requerida porque, en caso contrario, seguramente el Ejecutivo hubiera dejado pasar los días sin atender la petición» «Lo que es grave -añadió Company- es lo que hemos podido ver este fin de semana sobre la pretensión del PSIB de reprobar en el Parlament al director de la Oficina, en un claro intento de acorralarlo y enviarle un mensaje de que deje de molestar al Govern».

Por este motivo, en la sesión de control, el presidente del PP pedirá a la presidenta Armengol más transparencia: «Desde el PP defendemos que el Ejecutivo comience a actuar con una transparencia que ha predicado mucho, pero ha practicado muy poco durante su gestión de la pandemia».

El PP también criticó la «lentitud exasperante» en el proceso de vacunación. «Se ha recibido un 44% menos de vacunas y todo ello teniendo a la vuelta de la esquina la temporada», apostilló Company.