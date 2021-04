En contra | Carmen Orte: «A mí no me has preguntado si soy progresista, eso no se improvisa»

Porque encabezo la mejor candidatura para llevar la UIB adonde le corresponde. Me voy a dejar la piel, con la «tenacidad superlativa» que me atribuía una antigua alumna.

¿Qué argumentario tiene para explicar que la echaran del ministerio de Sanidad?

Mire usted, me río porque le he leído cosas... Sabía que accedía al ministerio por un tiempo muy concreto. Fui con la maleta y las ideas claras, como especialista en Gerontología Educativa. Finalizado el proyecto, volví a Palma.

La propia ministra le tenía miedo.

Eso lo dices tú y es muy exagerado, pero es verdad que soy muy apasionada en todo lo que hago, la mujer de los mil brazos. Una persona pusilánime no puede llevar la UIB.

Nadal Batle fue rector porque nadie le conocía, y porque todos conocían demasiado al otro candidato.

Yo hacía la tesis y me pareció curioso que ganara el menos conocido, pero todos los vecinos saben quién es el que se presenta a alcalde, no puede improvisar. Y a mí me conocen.

Supongo que quiere decir que Carot es impostado.

En un examen de inglés no puedes inventar con cuatro nociones. A mí no me has preguntado si soy progresista, porque el progresismo no se improvisa. Esto va a mi favor para que sea rectora, yo no me pongo de perfil.

¿Se presenta contra Carot o contra su odiada Aina Calvo?

No soy persona de odios, me levanto a las seis y estoy terriblemente ocupada para dedicarme a resquemores. Mi hija fue regidora de Calvo y le tengo afecto.

Todas las elecciones a rector son un duelo entre dos catedráticos de Pedagogía, Martí March y Jaume Sureda.

Pero hombre, se lo estás diciendo a una feminista, ¿no tienes miedo de hacer esa pregunta? March es catedrático de mi equipo, pero lleva seis años de conseller y se dedica a sus cosas. Tenemos una relación prácticamente cero, y Sureda trabaja en otro edificio. Eso sí, entiendo que el asunto te parezca literario.

Me parece literario que usted pueda ser rectora y March, conseller de Educación, habiendo sido pareja estable.

¿Ya estás pensando en la foto? Eso sucede en las comunidades pequeñas. Te debe encantar esa imagen, porque es chocante y atractiva, pero te he pillado porque March ya no lleva la UIB. Cuando haga la visita al conseller como rectora, afortunadamente será otro.

¿Qué gran personaje o ministro ha estudiado en la UIB?

Me hablabas de la ministra, ¿cuántos catedráticos había en el ministerio de Sanidad aparte de mí? Ninguno. Y un catedrático es más importante que un ministro, a mí me costó 25 años de trabajo sin parar.

¿Dónde estaba usted, cuando un catedrático de la UIB coaccionaba a una subordinada?

Puedo acreditar que estaba en el Imserso, y no en el equipo que gestionaba la UIB. Al conocer este caso, nos dejó muy espantados. Muchas cosas pueden resolverse desde la cercanía, acompañando a la persona.

¿Anulará la norma que exime de dar clases a exrectores, exdecanos y extodo?

Bernie Sanders convirtió los memes que recibió por su vestimenta durante la inauguración de Biden en dinero para causas humanitarias, y Montse Casas dejó dicho que las flores a su muerte se dedicaran a becas. Nosotros no nos beneficiaremos de esas medidas, y las convertiremos en becas para investigadores.

Es muy activa en Instagram, ¿está enamorada de su imagen?

Soy muy activa en las redes. El otro día le planteé a mi grupo cómo podía ser que la investigadora principal y casi la de más edad estuviera en Instagram , Twitter y Facebook. Si me disgustara mi imagen, no me gustaría proyectarla, pero soy una persona de mi tiempo.

¿Confía en que la falta de carácter hunda a Carot?

Mi respuesta como psicóloga está en repasar los indicadores contenidos en su entrevista. Carot presume de que «se controla». Hombre, se controla como todo el mundo.

Carot se ríe de su internacionalización de la UIB.

Por lo menos genero una idea, a él no le he escuchado ninguna. Si provoca su hilaridad la captación de recursos necesaria para estar en el ranking internacional, mal andamos. Que no se burle, que respete las ideas importantes.

¿Se vacunaría con AstraZeneca?

Estoy vacunada con AstraZeneca, ya te he dicho que soy muy valiente. Tuve una gripe un poco fuerte de dos días tras la inyección, y mírame aquí camino del rectorado. A ver, usted se vacuna y se vacuna, o no en sortirem.