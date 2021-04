El PSOE quería reprobar a Anticorrupción en plena investigación sobre la vacunación de altos cargos

En el Govern y en el PSIB-PSOE no están muy satisfechos con las investigaciones de la Oficina de Lucha contra la Corrupción y en especial a la que hace referencia a la vacunación de cargos del IB-Salut y el Consell de Mallorca. El grupo parlamentario socialistas intentó provocar que el Parlament adoptara un acuerdo reprobando al organismo que dirige Jaume Far. Fue en la comisión de Hacienda de principios del mes de marzo donde presentaron una resolución, a raíz del informe de la Sindicatura de Comptes que había detectado presuntas irregularidades en la contratación de Anticorrupción. Todo ello cuando Far ya se disponía a investigar la presunta vacunación irregular de cargos del IB-Salut y del Consell de Mallorca.

No obstante al final eliminaron este polémico punto de la resolución, a instancias de sus socios de Podemos y Més, así como de otros grupos de la oposición que se negaron a apoyar la reprobación de Jaume Far y su equipo. La propuesta del PSOE incluía a sus socios de Govern, pero estaba impulsada desde el grupo socialista. De hecho, el nombre del PSIB es el que aparece primero, como siempre ocurre en resoluciones conjuntas del Parlament que al autor lo colocan en primer lugar.

El intento de reprobación de la Oficina Anticorrupción estaba pensada para ser debatida en la comisión de Hacienda del día 9 de marzo, unas semanas después de que Jaume Far enviara un informe al Parlament donde se declaraba competente para investigar la presunta vacunación irregular de cargos públicos. De igual modo, solo unos días antes, el PP había presentado denuncia ante la Oficina Anticorrupción para que se investigara la vacunación de los seis cargos del IB-Salut y del Consell. En concreto, los populares registraron su denuncia en Anticorrupción el día 4 de marzo. A todo ello hay que unir que también se está investigando las dietas de diputados. Desde el PSIB-PSOE desvinculan la investigación de las vacunas con el intento de reprobación, pero también es cierto que ambas cosas coinciden en el tiempo.

Al final la resolución que se acordó fue pedir explicaciones a la Oficina Anticorrupción por las presuntas irregularidades detectadas por la Sindicatura de Competes y exigir la comparecencia parlamentaria de su director, Jaume Far, que tendrá lugar el próximo miércoles. Una comparecencia que se presume será polémica ante la batalla que se está librando entre el Govern y la Oficina de Lucha contra la Anticorrupción. De todas formas, varios de los puntos de la propuesta de resolución socialista que sí se aprobaron son un misil a la yugular de Jaume Far. Especialmente el que apunta: “El Parlament de les Illes Balears constata que los hechos puestos de manifiesto por el informe 185/2021 de la Sindicatura de Comptes incumplen las finalidades principales de la Oficina Anticorrupción de fomentar los valores y los principios de ética pública e integridad..”.