Baleares, la región con menos vacunación y contagios | Por Matías Vallés

El virus que controla al planeta exhibe un humor satánico, por lo que condena a todos los que presumen. A Balears no le conviene jactarse de una tasa de nuevos contagios diarios que es cuatro veces inferior a la media española. Por no hablar de que también se ha neutralizado el efecto del turismo pascual, un experimento arriesgadísimo que nadie se atrevía a respaldar y que ha cursado sin efectos dramáticos. Aunque al Govern le interese sobrepujar el mérito de sus restricciones, no cuadruplican en dureza a las existentes en otras regiones. Al contrario, la pandemia se propaga por avión.

Es peligroso presumir de la bonanza, porque el nivel de nuevos contagios triplica a los 25 quincenales por cien mil habitantes que Sánchez propuso como meta irrenunciable en vísperas del estado de alarma, y que ya nadie contempla ni en sueños. Para lograr ese objetivo, Balears debería estar por debajo de veinte contagios diarios, ayer 58. Las variantes brasileñas que asolaron Manaos y cuya llegada a Mallorca denunció por anticipado el socialdemócrata Karl Lauterbach son el último sobresalto, ¿o solo una perturbación?