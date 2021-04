El Govern lleva casi un mes y medio sin contestar en el Parlament sobre qué cargos del Ejecutivo autonómico han sido vacunados. Fue el 2 de marzo que el grupo parlamentario del PP registró la pregunta y todavía no ha sido contestada. Los populares pidieron los datos conselleria a conselleria del Govern sobre cuántos dirigentes se habían vacunado hasta finales del mes de febrero. Todavía esperan la respuesta.

Tan solo han recibido contestación del IB-Salut y no tiene nada que ver con la pregunta realizada: "En fecha a 28 de febrero, dado el buen ritmo de vacunación en Balears, la práctica totalidad de profesionales sanitarios y no sanitarios han recibido la primera dosis". El IB-Salut afirmaba que había buen ritmo de vacunación, cuando las críticas arreciaban de que las islas estaban a la cola. En segundo lugar no contestan a la petición sobre los cargos y pasan el trámite hablando de los profesionales sanitarios.

Con todo, hoy la consellera de Salud, Patricia Gómez, ha asegurado en el Parlament que "no tenemos nada que esconder con la vacunación". Gómez ha añadido que entregarán a la Oficina de Lucha Anticorrupción la información requerida para saber si cuántos de los 1.800 cargos públicos de Balears, incluida la presidenta Francina Armengol, todo el Govern y diputados, se han vacunado.

Mientras Gómez ha salido al paso de la polémica, los socios de Més vuelven a ponerse firmes con la vacunación. El diputado Josep Ferrà ha asegurado que "ya hemos solicitado que se reúna la comisión ética para analizar la vacunación de cargos en dos ocasiones y la pediremos una tercera vez, pero en caso de no convocarse tomaremos medidas más contundentes".