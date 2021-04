Coronavirus en Baleares: Salud celebra la "estabilidad" después de Semana Santa, pero pide "ser cautos"

Cuando ya ha pasado una semana del final de la Semana Santa, la palabra para describir la situación de la pandemia y de los contagios por coronavirus en Baleares es «estabilidad». La incidencia se sigue moviendo alrededor de los 60 casos por 100.000 habitantes que mantienen a las islas como la segunda comunidad con la incidencia más baja de España. Unos datos que se traducen en que la Pascua no ha tenido efecto, al menos de momento, en la evolución del coronavirus en Baleares.

La palabra es esa: «estabilidad». No ha dejado de repetirla hoy el portavoz del comité de gestión de la pandemia en las islas, Javier Arranz, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la consellera de Salud, Patricia Gómez. «Cuando estamos ya muy cerca de ver bien los efectos de la Semana Santa, la situación es bastante estable», ha sintetizado el doctor Arranz.

Según los últimos datos de Salud, del domingo al lunes se registraron 44 nuevos contagios, que dejan la incidencia del virus en las islas en 59,25 casos por 100.000 habitantes, 55 en Mallorca, en línea con la incidencia de las últimas semanas. La tasa de positividad, el porcentaje de positivos sobre el número de pruebas realizadas, se sitúa en el 1,49 por ciento y, según Arranz, «no se puede hablar de transmisión comunitaria, ni mucho menos». «Los casos están estabilizados desde antes de Semana Santa. Por ahora no ha habido una explosión de casos, ni un aumento de contagios, ni nada así», ha destacado el doctor Arranz.

"Decir que hemos driblado la cuarta ola, sería decir demasiado"

El portavoz del comité ha señalado que en la última semana ha descendido el número de pacientes ingresados en planta y que el único indicador que sube son los ingresos en UCI, de 18 a 21 pacientes en unidades de críticos. La consellera Gómez también ha apuntado que llevamos 43 días sin contagios ni fallecidos en residencias.

No obstante y pese a reconocer que los datos «permiten ser optimistas», Arranz advierte que «aunque me encantaría decir que hemos driblado la cuarta ola, tal vez sería demasiado decir». «Si vemos el resto de comunidades, no hablemos ya de Madrid, se ve claramente un ascenso. También en Alemania. Y sabemos que cuando ha habido un ascenso, antes o después ha llegado aquí. Ahora mismo estamos en un momento de clara estabilidad, pero hay que ser muy cautos», defiende el doctor Javier Arranz.