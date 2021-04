Anticorrupción contraataca: reclama al Govern si Armengol y otros 1.800 cargos públicos se han vacunado

Far había solicitado los listados de todas las personas vacunadas desde el 27 de diciembre, primer día que llegaron las vacuna Balears, hasta el día tres de marzo y el Govern se ha negado a remitirle esta información alegando que se vulnera la protección de datos de 130.000 personas. Ante esta situación, el director de Anticorrupción ha estimado en parte el recurso de la Abogacía de la Comunidad y ha decidido reclamarles, uno por uno, el nombre de los 1.800 cargos públicos de las islas para que expliciten de forma oficial si estos dirigentes públicos se han valido de su posición para inmunizarse.

La guerra entre la Abogacía de la Comunidad y la Oficina de Lucha contra la Corrupción es fratricida. En el recurso, los abogados del Govern acusan a Far de “extralimitarse en sus funciones”, de “falta de proporcionalidad” en sus actuaciones y de sumir en la “indefensión al IB-Salut y a los cargos” vacunados. Jaume Far les recuerda las competencias que tiene su departamento para investigar, que las “vacunas están pagadas y distribuidas bajo el control público y son un bien escaso” y que “el IB-Salut no es objeto de investigación, en todo caso los cargos”.

El Govern arremete contra Anticorrupción en una nota de prensa

Otra prueba del enfado del Govern Armengol por la investigación que ha abierto Anticorrupción es que en una nota de prensa arremeten conta el organismo fiscalizador que dirige Jaume Far y aseguran que “rectifica” su solicitud de información, cuando lo que ha hecho Anticorrupción ha sido estimar solo en parte el recurso del Govern. La nota de prensa apunta también que el IB-Salut “estudia la petición y mantiene una total disposición de colaborar con la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en cualquier investigación que realice sobre el proceso de vacunación, tal y como dejó claro en su escrito de recurso presentado la semana pasada”.