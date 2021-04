Sánchez no permite en su ley que Baleares prohíba más coches diésel en 2025

La ley de Cambio Climático del Gobierno de Pedro Sánchez no contempla finalmente que Balears pueda prohibir la entrada de vehículos diésel a partir de 2025. Si bien el Govern había acordado dejar en stand by sus planes sobre los coches de gasoil ante el compromiso de que la ley nacional autorizaría a las islas a hacerlo y que, de hecho, así venía recogido en el borrador de la ley, el texto final no contempla que las islas puedan prohibir la entrada de diésels y deja cualquier restricción a la circulación de vehículos exclusivamente en manos del Gobierno.