El comité de empresa, representado por CCOO USO y UGT y los trabajadores de limpieza de la concesionaria del Hospital Universitario de Son Espases anunciaron protestas los días 14, 15 y 16 de abril, por las condiciones laborales impuestas a los empleados, las «brutales cargas de trabajo, falta de EPIS o en mal estado y la precarización de las contrataciones a tiempo parcial, que debilitan el servicio». Las protestas serán simultáneamente ante la sede del IB-Salut en Palma (C/ Reina Esclaramunda), durante dos horas de 10:00 a 12:00 del mediodía; y en la entrada principal de consultas externas de la planta 0 del Hospital Son Espases, de 10 a 11 horas, detalló CCOO Construcción y Servicios de Balears a través de un comunicado. Las concentraciones denunciarán «los abusos perpetrados por la concesionaria de Son Espases sobre sus trabajadores», la reciente modificación sustancial de las condiciones de trabajo impuestas sin negociarlas e impidiendo la conciliación familiar, así como en rechazo por «las brutales cargas de trabajo, la precariedad laboral y la falta de material o en mal estado», advirtió la nota de prensa. Por otro lado, denunciaron la falta de equipos de protección individual (EPI) así como las contrataciones a tiempo parcial. Según el comité de empresa, la concesionaria de Son Espases sigue incumpliendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears en relación con las condiciones laborales del personal de limpieza y no atiende a las reivindicaciones de la plantilla, denunciaron. Por último, no descartaron seguir con más movilizaciones si no se cumplen sus reivindicaciones.