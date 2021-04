La sección de enseñanza del sindicato UGT ha trasladado al Govern el malestar de los docentes de los Centros de Adultos (CEPAS), Universidad y Escuelas Oficiales de idiomas, además de los mayores de 55 años que se ven marginados en la vacunación, así como también el personal no docente. El sindicato pide que se hagan públicos "los criterios que utilizan y que haya una mayor coordinación entre Salud y la conselleria de Educación tanto en centros privados como públicos". Explican que han pasado dos meses y que hay gente que no ha sido vacunada de la primera dosis, mientras hay docentes que ya van por la segunda dosis. Además hay personal complementario de los centros de educación especial que no les han puesto la primera dosis. El sindicato ya ha pedido en reiteradas ocasiones una información más clara.

Tal y como ha adelantó ayer este periódico entre el personal docente mayor de 55 años, que por edad no pudo vacunarse con AstraZeneca, existe verdadero malestar por la demora en la vacunación. observan como sus compañeros más jóvenes ya están inmunizados y ellos no saben todavía ni cuándo les llamarán ni dónde podrán administrarse el antídoto contra la covid-19. Muchos docentes y directores de centros se pusieron en contacto con Educación y les remitieron a Salud. Acto seguido desde Salud responsabilizaron a Educación de la gestión de los listados. Desde la conselleria de Educación han explicado hoy que ellos no realizan ninguna gestión ni control sobre la vacunación, es una cuestión del IB-Salut que se encargará de llamarles por turnos. La

UGT enseñanza explica hoy en un comunicado que "Infovacuna avisó de que los docentes no vacunados antes del 6 de abril debían llamar por teléfono a Infovacuna y si no estaban en el listado debían ponerse en contacto con la conselleria de Educación". El sindicato ha detectado muchas quejas entre personal docente, tanto de centros públicos como privados, y Escuelas Oficiales de idiomas que aún no han sido vacunados y piden un listado actualizado. Por lo cual, "exigimos la aceleración de la vacunación del personal docente y no docente como servicio esencial que son", apuntan desde el sindicato.