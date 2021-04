Abogacía del Govern ampara a los cargos vacunados frente a Anticorrupción

La Abogacía de la Comunidad Autónoma está trabajando con el IB-Salut para amparar y defender ante la Oficina de Lucha contra la Corrupción a sus seis cargos que se vacunaron el primer día de la llegada de las dosis y sin que les correspondiera inyectarse el antídoto contra la covid-19 esa jornada. Los letrados del Govern supervisan la exhaustiva documentación que ha requerido el director de Anticorrupción, Jaume Far, para iniciar su investigación y dirimir si estos dirigentes se saltaron el protocolo de vacunación y se inmunizaron de forma irregular, como mantiene la denuncia presentada por el PP.

Ayer la consellera de Salud, Patricia Gómez, a preguntas de este medio sobre por qué el IB-Salut no había remitido la documentación requerida por la Oficina Anticorrupción, indicó que «No se ha entregado, ya que todavía estamos en plazo y ahora la Abogacía de la Comunidad está analizando la documentación». Gómez, ante la pregunta de si los abogados del Govern se encargarían de defender a estos cargos, lo negó y puso como ejemplo que cuando se redacta una norma o una ley pasa por la Abogacía.

No obstante, en este caso no se trata de ninguna norma, tal solo entregar una batería de documentos que ha solicitado el organismo que dirige Jaume Far para investigar si existió vacunación irregular de seis cargos del IB-Salut y el Consell de Mallorca.

Listados de vacunados

Tal y como adelantó este periódico el pasado 24 de marzo, la Oficina de Lucha contra la Corrupción de Balears ha solicitado al Servei de Salut todos los listados de vacunados que elaboraron en Salud desde el 26 de diciembre (día previo a la inmunización de los dirigentes) hasta el 3 de marzo, así como los cargos que estaban incluidos en los protocolos de vacunación. De igual modo, Jaume Far pidió al IB-Salut que le entregue la documentación sobre las dosis sobrantes en cada una de las sesiones de vacunación, así como los códigos de las vacunas administradas.

El objetivo, según reveló el propio director de la Oficina de Lucha contra la Corrupción, es el de cotejar los listados con las vacunas para comprobar si los dirigentes públicos se saltaron los protocolos que dictaminaba el Ministerio de Sanidad.

Recordemos que ese día, el 27 de diciembre, se inició la vacunación en la residencia Oms/Sant Miquel y solo podían vacunarse usuarios y personal de residencias de ancianos. No obstante, se inmunizaron con el argumento de que sobraban dosis la directora insular de Gent Gran del Consell, Sofía Alonso; la subdirectora de Atención a la Cronicidad de Salud, Angélica Miguélez; el entonces coordinador de vacunación, Carlos Villafáfila; el gerente de Atención Primaria, Miquel Caldentey; la directora de Enfermería, Consu Méndez, y otra subdirectora, Noelia Martín.