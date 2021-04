La Autoridad Portuaria de Mallorca descartó problemas de abastecimiento y de llegada de mercancías vinculados al bloqueo del Canal de Suez durante las últimas semanas. Según Cristina Sánchez, técnica en comunicación de la Autoridad, «no se ha apreciado una vinculación directa porque este tipo de buques pasan primero por otros puertos como Algeciras o Barcelona». Por otro lado, admitió que este tipo de retrasos «afectan a toda la cadena, pero no se ha notado una gran diferencia entre lo que tenía que llegar y lo que ha llegado estas semanas». Asimismo, aseguró que «los materiales llegan a las islas tras un proceso logístico que atraviesa por varias ciudades, y por tanto, no se han apreciado efectos negativos».

Casi 300 cargueros, a la espera

Por otro lado, siguen las tareas en el desbloqueo del Canal de Suez. Un total de 292 cargueros de mercancías todavía están a la espera de cruzar el canal dos días después de que se consiguiera desencallar el buque Ever Given que había bloqueado el tráfico de la arteria comercial durante más de una semana. Según los datos de Leth Agencies, que gestiona parte del tráfico del canal, 142 barcos todavía estaban a la espera de cruzar en Puerto Said, la entrada desde el Mar Mediterráneo.