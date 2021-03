El conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha admitido este martes en el Parlament que en el censo de símbolos o menciones franquistas elaborado la pasada legislatura "puede haber errores y puede ser revisado".

En el turno de preguntas de control al Govern, el diputado popular Juan Manuel Lafuente ha preguntado al vicepresidente del Govern por la relación entre los marinos Churruca, Cervera y Gravina con la Ley de Memoria Democrática, tras la polémica suscitada por el cambio del nombre de las calles dedicadas a ellos anunciada por el Ayuntamiento de Palma y luego paralizada.

Yllanes ha indicado que aparecen en un censo elaborado la pasada legislatura sobre símbolos o menciones que podían remitir al franquismo "encargado a personas expertas" y ha admitido que más allá de eso, no sabe "qué relación pueden tener estos ilustres marinos con la Ley de Memoria Democrática".

Lafuente ha reprochado a Yllanes que esos errores se producen "cuando se hacen estudios y se encargan a dedo". Según el diputado popular, el problema no es "la ignorancia del alcalde" sino que no hayan cesado a nadie y que se nieguen a cumplir su propia ley y no reconozcan a todas las víctimas por igual, cuyos derechos fundamentales se hayan vulnerado.

El diputado del PP ha pedido a Yllanes que reconsideren y rectifiquen y "hagan una política de memoria democrática de conciliación, no de enfrentamiento".

Yllanes ha asegurado que la competencia para cambiar los nombres de las calles de Palma es municipal y ha admitido que en el censo puede haber errores y puede ser revisado. Ha insistido en que "el Ayuntamiento de Palma puede decidir lo que hace con los nombres de la ciudad en atención a ese censo".

"Siempre será mucho mejor cometer errores o imprecisiones que hacerla como ustedes en Madrid a martillazos como en el memorial de la Almudena en el memorial de Indalecio Prieto", ha reprochado Yllanes al diputado popular.

"Gravina y Churruca pueden merecer todo nuestro reconocimiento y de la misma manera, los dos cartógrafos mallorquines que iban a sustituirles en el callejero de Palma, porque seguramente son mucho más cercanos que dos personas que murieron en 1805", ha defendido el vicepresidente.

Ha defendido el cumplimiento por parte del Govern de la Ley de Memoria Democrática y ha acusado al PP de "utilizar la violencia física para acabar con la memoria democrática". "Si de ustedes dependiera, se llevarían una excavadora al cementerio de Palma y arrasarían con el muro de la memoria", ha reprochado.

En otra pregunta sobre la misma cuestión del diputado de Vox Sergio Rodríguez, Yllanes ha señalado que se averiguará lo que ha ocurrido en la elaboración del censo y "cómo se puede evitar que ocurra en el futuro".

Ha indicado que dicho censo no es absolutamente inamovible" pero tampoco puede cambiarse de forma automática. "Estamos en condiciones de determinar si algunos nombres deben salir y otros incluirse", ha añadido.