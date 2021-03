La conselleria de Salud y Consumo ha detallado este martes que de los once personas que están alojadas en el Palma Bay --el hotel covid del Palau de Congressos al servicio del IB-Salut-- por ser positivas en coronavirus, seis son turistas. En concreto, dos tienen nacionalidad alemana y otros cuatro son miembros de una misma familia croata. Los otros seis restantes pacientes se trata de residentes en las islas.

Las personas aisladas son pacientes asintomáticos o que presentan síntomas leves, informa Salud.

El Meliá Palma Bay en marzo del año pasado fue cedido al Govern por un acuerdo con la compañía hotelera. Primero estuvo medicalizado, hasta el pasado junio, durante el primer estado de alarma. También sirve de alojamiento ‘refugio’ para viajeros que lleguen vía el aeropuerto o el puerto y necesiten pasar la cuarentena por covid. Asimismo, está siendo utilizado para aislar a residentes que tengan dificultad en su vivienda habitual para hacerlo con garantía sanitaria.

El portavoz del Ejecutivo, Iago Negueruela, explicó este lunes que los viajeros internacionales que se contagien durante sus vacaciones de Pascua en la isla serán redirigidos a este establecimiento o confinados en sus hoteles.

Según confirmó este diario antes de la información facilitada esta martes por Salud, en el Palma Bay hay once habitaciones ocupadas, del total de 250 que están operativas al servicio del IB-Salut.

Además de los seis turistas, se alojan residentes baleares que también pasan allí el confinamiento por covid y personal sanitario, que ocupa tres habitaciones; en este caso han sido derivados al hotel porque conviven con otras personas de riesgo a las que podrían infectar por su labor en primera línea contra la pandemia

El acuerdo actual de cesión del hotel se extenderá en principio hasta el 30 de mayo.

Desde la conselleria de Salud explicaron este lunes que el hotel ha estado habilitado desde el año pasado, aunque no haya habido actividad turística, y que está a disposición de residentes y viajeros que no tengan un alojamiento idóneo para aislarse por la enfermedad. Salud subrayó que también puede haber turistas contagiados que no están en el Palma Bay porque pasan la enfermedad en sus propios alojamientos.

El Palma Bay recuperó su actividad como hotel apenas unas semanas el pasado verano, tras dejar de estar medicalizado a finales de junio. En agosto el IB-Salut volvió a utilizar sus instalaciones.