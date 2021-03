Todo según lo previsto. La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el líder del PP balear, Biel Company, se han enzarzado en una discusión de ‘y tú más’ a propósito de la abstención de la semana pasada del PSOE al REB en el Senado y del PP a las ayudas de mil millones en el Congreso. “Si lo nuestro es una traición, qué es lo suyo”, ha preguntado el popular por las acusaciones a los populares de la presidenta del Govern, que le ha pedido “no comparar un decreto ley con ayudas con una moción del Senado, no haga el ridículo”.

”Los 855 millones de ayudas son importantes, pero es inferior a lo que debería haber llegado aquí por el REB, que usted calculaba que tendría un impacto de 500 millones y ya hace dos años que se aprobó”, ha lamentado Company, denunciando que “aunque usted dice que defiende por todo el REB, pero no lo hizo en el Senado”. “Si lo nuestro es traición, qué es lo suyo?”, ha preguntado el líder del PP.

“Hemos conseguido una cifra histórica de 855 millones y ustedes se abstuvieron”, le ha contestado Armengol, que le ha pedido “no comparar la abstención a un decreto ley con ayudas a una moción del Senado”. “No haga más el ridículo”, ha reprendido la presidenta del Govern a Company. “Y puede decir aquí lo que quiera, pero su portavoz en el Congreso justificó su abstención en que ‘la comunidad de Madrid vuelve a quedar discriminada”, ha recordado Armengol.

Pregunta del diputat @CompanyBiel (@GrupPopularIB) a la presidenta del @goib, @F_Armengol, relativa a transparència en la gestió dels projectes finançats amb els fons europeus de reactivació pic.twitter.com/rkmDbxcKuv — Parlament de les Illes Balears (@ParlamentIB) 30 de marzo de 2021

La presidenta también ha reprochado la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Vox a las ayudas de 1.000 millones para empresas y autónomos de Baleares. “Nos abstuvimos porque no podemos dar un cheque en blanco”, ha defendido la portavoz de Cs, Patricia Guasp. “Excusatio non petita, accusatio manifesta”, le ha respondido: “Puedo entender lo que me dice, pero lo que dijeron en Madrid es que el reparto no era justo porque beneficiaba a Baleares”. “Es inexplicable que Vox votara en contra de las ayudas a empresas de Baleares”, ha reprochado también al líder de la extrema derecha en las islas, Jorge Campos.