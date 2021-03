«Muchos migrantes pueden quedar en situación irregular a finales de marzo»

Miles de inmigrantes que residen en Balears y en la península pueden quedar en situación irregular a finales de este mes, cuando vencen los permisos de residencia o trabajo que les fueron prorrogados durante y después de la declaración del estado de alarma. «A finales de marzo se extinguen muchas tarjetas y muchos no van a poder renovar porque están sin trabajo o porque no han podido cotizar lo suficiente. Así que ahora mismo muchas personas que incluso han residido años aquí se ven expuestas a irregularidad», explica Juan Pablo Blanco, director del periódico Baleares Sin Fronteras.

Estas personas pueden sumarse a las 20.000 que, según estima Blanco, carecen de documentos para residir legalmente en Balears. «Para que te renueven la tarjeta tienes que tener un contrato o haber demostrado un mínimo de cotización. Pero hace un año que no hay trabajo y muchos no van a poder cumplir con los requisitos. Estamos hablando de gente que es una fuerza de trabajo muy importante en el mercado laboral de las islas. Y resulta que cuando abran los hoteles muchos de ellos no podrán volver a sus puestos precisamente por no haber podido renovar el permiso de trabajo», lamenta el director de Baleares Sin Fronteras.

Hundimiento de la llegada de extranjeros

El apagón económico que ha sufrido el archipiélago hundió más de un 50% la llegada de inmigrantes a las islas durante el primer semestre de 2020 con respecto al año anterior, según el INE. En todo caso, tampoco ha habido una salida sustancial de estos ciudadanos hacia otros destinos, por lo que la población del archipiélago se ha mantenido estable durante este último año.

«Aquí hay una comunidad muy importante de latinoamericanos, pero también de marroquíes y otros países africanos que son una masa de población muy activa», destaca Blanco.