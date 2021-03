El Govern habilitará el hotel Palma Bay como hotel covid para alojar en él a los turistas que den positivo durante su estancia en Balears por Semana Santa. El conseller de Modelo Económico y Turismo, así como portavoz del Ejecutivo, Iago Negueruela, ha explicado hoy que existe un hotel de estas características en cada una de las islas y no solo es para turistas, también para residentes de otras islas que no puedan regresar o personas que no tengan su residencia cerca. En cualquier caso, todos los turistas que den positivo durante sus vacaciones en Mallorca serán alojados en el Palma Bay hasta que hayan pasado la enfermedad.

Negueruela ha indicado que en ningún caso el Govern se hará cargo de sufragar el alojamiento de los turistas que den positivo. "la factura se pasará al Ministerio para que la haga llegar a la sanidad europea". Asimismo, el portavoz del Govern ha indicado que el Ejecutivo tampoco pagará las pruebas anticovid que exige el Gobierno alemán para el regreso de sus ciudadanos que están de vacaciones en Mallorca y el resto de islas del archipiélago. "Cada turista se pagará su prueba y lo que hemos hecho nosotros es poner a disposición de los hoteles, agentes de viajes y aerolíneas un listado de laboratorios de la sanidad privada para que se puedan realizar estas pruebas y los turistas puedan regresar a sus países de origen", ha aseverado Negueruela.

Hay que recordar que hay programados hasta 522 vuelos desde Alemania hasta Mallorca hasta el lunes de Pascua. Ello significa que durante esta Semana Santa miles de turistas alemanes pasearán por Balears y alguno de ellos puede dar positivo por coronavirus. El viernes la canciller alemana, Angel Merkel, firmaba un decreto donde exigía a todos los turistas que habían viajado a Mallorca que ante de subir al avión en Son Sant Joan debían haber pasado una prueba para descartar contagio de coronavirus. Este anunció provocó que el Govern tuviera que ponerse a trabajar y habilitar los laboratorios privados para que garanticen la realización de estas pruebas y evitar que ningún turista no pueda regresar a su país.

Por otra parte, el Govern presentará mañana el dispositivo de inspectores para que controlen a los turistas durante la Semana Santa. De forma especial deberán vigilan que en los encuentros que realicen sean de un máximo de dos núcleos de convivencia. Todos los inspectores de la Comunidad Autónoma se dedicarán a esta labor.