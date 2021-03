Extraoficial | Ábalos y PSIB se enfadan con los memes de Més

La campaña de memes que ha impulsado Més per Mallorca, para ridiculizar el tour de ministros del Gobierno que esta semana se ha pasado por Mallorca, no ha gustado nada a sus socios, que no amigos, del PSIB-PSOE que lidera Francina Armengol. Los nacionalistas se han cebado de forma especial con el ministro de Movilidad y Agenda Urbana, así como secretario general del PSOE, José Luis Ábalos y se ve que al ministro y número dos socialista no le ha hecho ninguna gracia que los que gobiernan con ellos en Balears se dediquen a mofarse de él y sus ministros.

Lo cierto es que gente de peso del PSIB-PSOE y con silla en el Consell de Govern ha hecho llegar hasta Més per Mallorca su enfado por la campaña de memes de los nacionalistas. Les hicieron saber que no era muy leal que unos socios de Govern se rían de unos ministros que vienen a ayudar a Balears. «Ha anat bé això», fue la frase que soltó uno de los barones de Més a los suyos tras conocer el enfado socialista.

La campaña de Més consistía en una imagen del ministro con su cartera bajo el lema «el que no dirà». El objetivo era denunciar incumplimientos de los ministros con Balears. Por ello, la imagen de los miembros del Gobierno iba acompañada de una viñeta donde en tono de sorna se reivindicaban acciones no ejecutadas por Madrid. El que ha molestado de forma especial ha sido uno elaborado por el edil de Manacor Joan Gaià, donde aparece José Luis Ábalos y un bocadillo junto a él que reza: «Los GAL éramos nosotros». La campaña ha sido difundida por redes sociales y los ministros la han visto. En más de un ayuntamiento que gobiernan juntos PSOE y Més esta queja también ha llegado por parte de los socialistas a los nacionalistas.

Nadia Calviño suspende su visita del lunes y no es para esquivar los memes ministeriales

La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, no vendrá finalmente mañana lunes a Palma como se había anunciado. Algunos han pensado que la vicepresidenta ha querido esquivar los memes de los de Més per Mallorca, porque ya los tenían hechos. El suyo era «¿REB, es un grupo de música?». Los motivos son problemas de agenda urgentes que han impedido su viaje y se ha pospuesto.

Consultiu: El Pi y Més, satisfechos con el dictamen sobre el REB

Grata sorpresa de El Pi y Més per Mallorca y Més per Menorca con el dictamen del presidente del Consultiu e histórico dirigente socialista, Antoni Diéguez, sobre el recurso de inconstitucionalidad por el REB. Ambos partidos eran bastante escépticos con el informe del alto órgano jurídico. No obstante, al ver que el Consell Consultiu reclama la compensación de la insularidad para Balears no han podido resistirse a demostrar su agradable sorpresa. El diputado de El Pi, Josep Melià era de los más escépticos con el dictamen y una vez leído consideró que les daba la razón al refrendar su tesis «de la omisión» por parte del Gobierno.

Yolanda Díaz: Se encuentra con su partido, Podemos, un día más tarde que con PSOE y Més

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, asistió el viernes a la obra de teatro sobre la problemática de las kellys. Allí fue arropada por socialistas como la presidenta Francina Armengol o conselleras de Més como Fina Santiago, entre otros dirigentes de ambos partidos. No obstante, hasta ayer sábado no se encontró con los de su partidos en las islas, Podemos. Antes de acudir al acto con los sindicatos, Díaz tuvo un encuentro con el vicepresidente Juan Pedro Yllanes y la consellera de Agricultura, Mae de la Concha. Curiosamente ninguno de ellos la acompañó el viernes al teatro. La que sí estuvo fue la abogada de Podemos Aina Díaz.