Eugenia Carandell: «La gente está triste, esta pandemia nos ha robado la vida»

Directora asistencial del Servei de Salut y responsable de la campaña de vacunación contra la covid-19. Eugenia Carandell (Sankt Gallen, Suiza, 1960) advierte de que la llegada de una cuarta ola pandémica es inevitable tras estas fiestas de Semana Santa por lo que se conjura para conseguir que sea un repunte bajo y que llegue lo más tarde posible.

¿Han pasado tres meses desde el inicio de la vacunación contra la covid-19, ¿qué porcentaje de la población balear ya está vacunado?

Con las dos dosis en torno al tres y pico por ciento mientras que el porcentaje de personas a las que hemos puesto ya una dosis se eleva hasta el 10%, unos 128.000 baleares. Yo prefiero aludir a este último dato porque al recibir una dosis ya adquieres una inmunidad que permite reducir las hospitalizaciones y la enfermedad grave.

¿Permiten estas cifras seguir afirmando que a comienzos de verano, en junio, dentro de tres meses, estará el 70% de la población balear vacunada?

Depende de las vacunas que nos lleguen. Las entregas de Pfizer van a más, AstraZeneca se recupera, Moderna sigue suministrando de manera escasa y Jansen, que empezará a distribuirse a final de abril o principios de mayo, entrará con fuerza. Dicho esto, el verano es muy amplio y poner una fecha es muy difícil porque no depende de nosotros sino de las dosis que nos envíen. La inmunidad de rebaño no es el objetivo principal en estos momentos.

¿Cuál es entonces?

En primer lugar, reducir la mortalidad. En segundo, rebajar el número de hospitalizaciones e ingresos en UCI. Y, por último, conseguir la inmunidad de rebaño. Ya hemos conseguido reducir la mortalidad en las residencias de ancianos y ahora nos debemos concentrar en las personas de 60, 70 y 80 años y en pacientes con enfermedades en las que está demostrado que la covid-19 provoca más complicaciones, como los que reciben tratamiento de diálisis o las personas con cáncer.

¿Y los mayores de 80 años? Esta comunidad es una de las más retrasadas en la vacunación de este colectivo.

¡Pues todo lo que nos llega lo ponemos! El problema es que hay que inocular la segunda dosis a las tres semanas de la primera y más de la mitad de las que nos envían semanalmente ya están comprometidas para completar la inmunización. Al principio guardábamos la segunda dosis como precaución porque somos Balears y para paliar posibles imprevistos como Filomena. Pero ahora que hemos comprobado que Pfizer realiza las entregas con regularidad, ponemos todo lo que nos llega.

"Tendremos a todos los mayores de 80 años vacunados con la primera dosis a mediados de abril"

¿Cuándo estarán vacunados todos los mayores de 80 años?

Con la primera dosis, que te reitero que ya con ella se reduce tanto la mortalidad como las hospitalizaciones, en torno a mediados de abril.

¿Hay ya evidencias de que con una dosis se adquiere inmunidad frente al SARS-CoV-2?

Un reciente estudio señala que la vacuna de AstraZeneca reduce los síntomas hasta en un 80% a partir del día 22 de su dosificación.

¿Qué beneficio se obtiene de la segunda dosis?

Aumenta el periodo de inmunidad frente al virus.

Recuérdeme cuánto tiempo debe pasar entre una dosis y la segunda con las diferentes vacunas.

Con AstraZeneca, 12 semanas entre una y otra, mientras que con Pfizer y Moderna, tres y cuatro semanas respectivamente.

¿Cuál es su principal quebradero de cabeza respecto de la vacunación en estos momentos?

(Con contundencia) ¡La falta de vacunas!

Hay 57.165 baleares (datos del pasado jueves) que ya han pasado la enfermedad. La recomendación es que a ellos, que ya tienen anticuerpos de forma natural, solo se les ponga una dosis a los seis meses del diagnóstico en lugar de dos para dar por concluida la inmunización. ¿Cuántos de ellos ya han pasado por este trámite?

No te puedo responder a esa pregunta porque no lo sabemos. Ten en cuenta que esa recomendación es solo para los menores de 55 años. A los mayores de esa edad hay que seguir poniéndoles dos dosis pese a que hayan pasado la covid-19. Con respecto a los menores de 55 que ya han enfermado, no sabemos si por su franja de edad ya se les ha llamado para vacunarse o aún deben estar esperando su turno.

¿Cambiaría algo de lo hecho antes de que usted asumiera la coordinación de esta campaña de vacunación?

A sabiendas, ahora no habría guardado las segundas dosis para completar la inmunización del colectivo de las residencias.

¿Qué objetivo se marca en estos momentos?

Acabar de conseguir un ritmo de vacunación de crucero. Pero insisto en que todo dependerá de la llegada regular de vacunas. No te puedes imaginar lo que nos trastoca los incumplimientos en la distribución. Nuestra semana vacunal va de miércoles, el día que comenzamos a vacunar, a martes, que es cuando recibimos las dosis. Pues bien, en función de las previsiones de llegadas, empezamos a planificarla el lunes de la semana anterior. Todo para que AstraZeneca te diga en el último momento que te va a enviar menos de las previstas y tengas que anular las citas ya concertadas con 3.000 personas.

"En carpas de los seis hospitales públicos podríamos vacunar a 78.960 personas a la semana"

Es obligado preguntarle por la vacunación temprana de directivos, por las copas de la presidenta o por la fiesta de las hijas de la directora general de Salud Pública. ¿No cree que ha faltado ejemplaridad por parte de las autoridades de Balears?

La ejemplaridad debe regir el comportamiento público en todo momento. Pero has mencionado situaciones que deben ser analizadas en el momento en que se han producido, no se pueden juzgar a posteriori. De todas formas, aquí juega un papel importante nuestra idiosincrasia. La población asiática ha demostrado un grado de civismo y responsabilidad del que carecemos en el Mediterráneo. ¿Ves que se respetan los dos metros de distancia en las terrazas? Resulta más complicado disciplinar a los países del sur. En España, Francia o Italia la pandemia ha ido peor que en Suecia, ha sido una escabechina. Parece que las sociedades mediterráneas tienen más dificultad para comprender las restricciones.

¿Teme la llegada de la cuarta ola tras estas fiestas?

La cuarta ola es inevitable, los contagios repuntarán tras tocar fondo. Si tienes a la sociedad cerrada y el virus aún circulando, habrá más contagios cuando las medidas se relajen. Por eso lo que tenemos que intentar conseguir es que el repunte sea lo más bajo y que llegue lo más tarde posible.

¿Cuándo comenzará de verdad la vacunación masiva?

Cuando me entreguen 50.000 vacunas a la semana.

Acláreme cuál de estas cifras de capacidad de vacunar a la semana es la correcta: las 80.000 facilitadas por Armengol, las 120.000 de Palomino o las 260.000 de la consellera Gómez.

Las tres cifras son correctas. No olvides que durante la campaña de gripe vacunamos hasta 70.000 personas a la semana sin pestañear.

Explíqueme de dónde salen.

En los centros de salud podemos vacunar a 44.100 personas a la semana haciéndolo de lunes a viernes en jornadas de siete horas; en los puntos de vacunación masiva de Mallorca (Son Dureta, Germans Escalas, Mateu Canyellas y el hipódromo de Manacor) 59.640 que, sumados a los otros puntos del resto de archipiélago sumarían 81.690 inmunizaciones a la semana. También se podrían habilitar carpas y zonas de vacunación en los seis hospitales públicos donde se podrían vacunar a 78.960 personas semanales. Por último, también recurriríamos a las clínicas privadas. En realidad nos dirigiríamos a su personal para que nos ayudaran a hacerlo remunerándoselo. Y con ellos hemos calculado que podríamos vacunar a otras 48.300 personas semanalmente. Por eso las privadas te dicen que no nos hemos dirigido a ellos. ¡No lo hemos hecho porque en estos momentos no necesitamos su colaboración, sino que lleguen las vacunas!

¿Se atreve a pintarme cómo serán las cosas tras esta pandemia? ¿Nos tendremos que vacunar cada año contra la covid-19?

No se sabe todavía. Cuanta más gente haya infectada habrá más peligro de que surjan nuevas variantes. Coronavirus tenemos para rato por su capacidad de adaptación al ser humano. No soy una experta en la materia pero creo que nos acabaremos vacunando de la gripe y del coronavirus al mismo tiempo, sería lo más efectivo. Porque si ha venido para quedarse, sería lo más limpio y menos descabellado. Y creo que nos deberemos seguir vacunando contra este virus nuevo por la previsible aparición de nuevas variantes. Y confío en que las vacunas nos proporcionen inmunidad durante todo el año.

¿Entiende el hastío de la gente por esta situación?

¡Perfectamente!, yo también soy una persona a la que le gusta tomarse unas cañas con sus amigos. Soy una apasionada de la ópera y la pandemia frustró un viaje que pensaba realizar a la Scala de Milán el pasado mes de mayo. ¿Recuerdas dónde empezó la pandemia? ¡En Milán!

¿Qué les aconsejaría a los que lo sobrellevan peor?

Que hay que apretar los dientes y aguantar y confiar en las vacunas, que son seguras y salvan vidas. Siento la desesperación de la gente. Está harta, triste. Ya no se oyen risotadas en las terrazas. Esta pandemia nos ha robado la vida.

También es la directora asistencial del IB-Salut, ¿qué opina por tanto de estas duras restricciones con 78 personas hospitalizadas en todo el archipiélago?

Habla con cualquier médico, que te reclamará medidas más duras. Puedo comprender el malestar de otros sectores, que no entienden por qué somos tan drásticos, pero la situación de Balears es buena porque se han tomado estas medidas draconianas.

La situación es buena pero siguen teniendo miedo. ¿Por qué?

Por la llegada de la Semana Santa y por la circulación al 85% de la variante británica, que te puede montar un follón en un periquete. Lo que valía con Wuhan (el primer SARS-CoV-2 que circuló por China) puede no valer con la variante británica. Si queremos empequeñecer y enlentecer la cuarta ola, debemos ser muy cautos en estos momentos.

¿Qué facturas tardías nos va a pasar la covid-19?

Problemas de salud mental, también en los niños a los que el confinamiento les ha provocado asimismo obesidad. Y, en general, todos los demás problemas de salud, operaciones, consultas... todas las patologías que no han podido ser controladas.