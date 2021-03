Condenan al IB-Salut por no detectar una anomalía genética en un feto

La administración sanitaria de Balears tendrá que abonar una indemnización de 280.000 euros por un grave error médico, al no detectar una anomalía genética en un feto. La indemnización fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, a la que hay que sumar los intereses, la recibirán los padres de un niño que padece un síndrome de Down. El menor cuenta en estos momentos con ocho años de edad. Los padres demandaron a Son Espases porque en las pruebas previas al nacimiento del bebé no se detectó esta anomalía y, por tanto, se les privó de la posibilidad de interrumpir el embarazo. La mujer, además, era una gestante con alto riesgo de tener un embarazo complicado. Tenía 40 años de edad y era la primera vez que se quedaba embarazada.