Bauzá recurrirá la sentencia de su incompatibilidad en Marratxí

No obstante, el alcalde de Marratxí, Miquel Cabot (PSOE), y su teniente de alcalde, Joan Francesc Cañellas (Més), no tienen intención de recurrir la sentencia y están dispuestos a acatarla poniendo en marcha la investigación sobre la compatibilidad de Bauzá que ordena la magistrada María Esther Castanedo García.

El alcalde Miquel Cabot explicó ayer a este periódico que «hemos decidido que no vamos a recurrir la sentencia y estamos dispuestos a acatarla y que los servicios jurídicos municipales inicien una investigación». Si embargo, Cabot apuntó también que en el caso de que José Ramón Bauzá recurra, según los juristas municipales, se deberá esperar esta resolución del TSJB.

Joan Francesc Cañellas, teniente de alcalde de Marratxí por Més, aseveró que «en el caso de que finalmente se inicie la investigación y se decida que Bauzá era incompatible deberemos estudiar con los servicios jurídicos reclamarle el dinero que cobró de forma irregular». Según el abogado de la parte demandante, Nicolau Fonollar, si se demuestra la incompatibilidad Bauzá tendría que devolver en torno a los 120.000 euros.

Ayer José Ramón Bauzá no quiso hacer declaraciones. Se limitó a indicar que ya ha dado órdenes a sus abogados para que procedan a recurrir la sentencia y recordó que en una primera instancia los tribunales le dieron la razón.

Todo este proceso se inició cuando Izquierda Unida (IU) presentó una propuesta en el ayuntamiento pidiendo investigar que fue rechazada. Ante la denegación municipal interpusieron un recurso contencioso administrativo, que no entró en el fondo de la cuestión. Fue desestimado al considerar que la formación política no estaba legitimada. No obstante, IU recurrió y ahora la jueza ha sentenciado que se debe investigar a Bauzá.

Predecesor

El predecesor de José Ramón Bauzá en la alcaldía de Marratxí, Tomeu Oliver, también del PP, no asumió toda la dedicación exclusiva como alcalde. Renunció en el año 2011 a un 10% de ella para poder regentar un negocio de su propiedad. Cuando Oliver decidió renunciar a este 10% ya estaba en marcha todo el proceso de denuncia de Izquierda Unida contra Bauzá por incompatibilidad.

Farmacia

José Ramón Bauzá asumió la alcaldía de Marratxí en 2005 y la ostentó hasta el 2011. Cuando fue elegido primer edil, según fuentes municipales de aquella época, Bauzá tuvo que dejar de acudir a su farmacia en horas punta, ya que la botica se llegó a convertir en un consultorio municipal. Muchos vecinos acudían allí para plantearle problemas municipales en los inicios de su mandato.